Gouden Schoen Lior Refaelov verlaat Antwerp komend seizoen voor RSC Anderlecht. Dat maakte paars-wit maandag bekend.

"Iedereen kent de kwaliteiten van Lior en het is duidelijk dat die heel goed aansluiten bij het voetbal dat wij voor ogen hebben", zegt Sports Director Peter Verbeke op de website van paars-wit. "Door zijn ervaring, maar zeker ook door zijn enorme drive en professionalisme is hij iemand die onze vele jonge spelers op en naast het veld beter kan maken. In die zin kan Lior de ontwikkeling van deze spelers versnellen en tegelijk ook belangrijk zijn voor de club met goals en assists."

Refaelov, die vandaag/maandag zijn 35e verjaardag viert, werd afgelopen weekend al op Neerpede gesignaleerd. De overgang was dus al even hangende. Anderlecht hoeft zijn rechtstreekse concurrent in de Champions' Play-off ook geen transfervergoeding te betalen, want de Israëliër is na dit seizoen einde contract op de Bosuil en kan dus gratis weg.

Refaelov is sinds de zomer van 2018 in Deurne-Noord aan de slag, het eerste seizoen met een uitleenbeurt van Club Brugge, wiens kleuren hij van 2011 tot 2017 verdedigde. Brugge plukte Refaelov in 2011 weg bij zijn jeugdclub Maccabi Haifa. Voor Antwerp was hij dit seizoen al goed voor veertien doelpunten en twaalf assists.

