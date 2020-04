De Leuvenaars zijn infrastructureel, organisatorisch en financieel klaar voor promotie.

Zowel Beerschot als OH Leuven hopen dat de terugwedstrijd van de promotiefinale niet meer gespeeld wordt en dat beide clubs naar 1A kunnen stijgen. Vooruitblikken doen ze bij de Vlaams-Brabantse club liever niet voor 24 april, dan staat de algemene vergadering van de Pro League gepland en wordt wellicht definitief bekrachtigd dat de competitie stopgezet wordt. Dat Leuven een verrijking kan zijn voor de JPL, bewees het al bij de twee vorige passages, toen er telkens gemiddeld tussen de 7000 en 9000 toeschouwers opdaagden voor de thuiswedstrijden. Achterban is er, zij hebben zich ondertussen ook verzoend met de Thaise eigenaars van King Power, die de voorbije jaren fors investeerden in een nieuw oefencomplex, een moderner stadion, sociale projecten en de uitbouw van de clubstructuur (met topnamen als Peter Willems, ex-UEFA, Henk Mariman, ex-Club Brugge, en Filip Van Doorslaer, ex-KBVB). Niet voor niets verkreeg de club nu een licentie die zelfs Europees voetbal toelaat. Enig vraagteken is het sportieve, want ondanks winst in de eerste periode, bleek dat de ploeg defensief te kwetsbaar is en offensief te veel afhangt van topschutter Thomas Henry. De Franse spits zegt wel bij Leuven te blijven als ze promoveren. Een belangrijke bouwsteen, al zal de spits toch beter omringd moeten worden om straks het statuut van liftploeg af te schudden.