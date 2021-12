Standard heeft zondagavond een 2-1 nederlaag geleden bij Oud-Heverlee Leuven in de afsluiter van de 20e speeldag in de Jupiler Pro League. Mathieu Maertens (15., 38.) was de held van de avond met twee doelpunten. Collins Fai (90.+4) deed OHL nog even bibberen.

In het King Power at Den Dreef Stadion kwam de thuisploeg na een kwartier op voorsprong. Cimirot verspeelde de bal aan Mercier, die met een mooie krul Maertens bereikte. Die tikte in één tijd binnen: 1-0. Op het halfuur was Standard dichtbij de gelijkmaker. Bokadi kopte het leer na een vrije trap tegen de lat. Aan de overzijde dwong Tamari Standard-doelman Bodart tot een save met een plaatsbal, waarna de Luikenaar de herneming van Mercier in hoekschop werkte.

Maertens liet zich zeven minuten voor de pauze opmerken met zijn tweede van de avond. Opnieuw Mercier stuurde hem diep, waarna Maertens uitpakte met een knappe lob: 2-0.

12 minuten blessuretijd

Het team van Luka Elsner ging in de tweede helft op zoek naar de aansluitingstreffer. Nkounkou was er in de 69e minuut dichtbij. Hij stak het hele veld over, zijn schuiver stierf op de buitenkant van de paal. In het slot had OHL-doelman Runarsson een goede redding in huis op een vrije trap van Lestienne en een schicht onder de lat van Dönnum. Maar in de vierde van 12 minuten blessuretijd moest de IJslander zich toch gewonnen geven op een knal van Fai. Verder dan een schot van Bokadi naast de kruising kwamen de Rouches niet meer.

Na een 0 op 9 knoopte OHL zo opnieuw aan met de zege. De Leuvenaars springen met 23 punten naar de 13e stek. Standard is 12e met evenveel punten.

