OH Leuven en STVV hebben maandagavond tijdens de afsluiter van de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League 2-2 gelijkgespeeld. Duckens Nazon was bij de bezoekers de held van de avond met twee goals. In de tussenstand is OHL achtste met negentien punten. STVV blijft tegenvallend zestiende met tien punten.

De Truienaars begonnen het best aan de partij op Den Dreef. Vooral Duckens Nazon was erg bedrijvig bij de bezoekers. De Haïtiaan was een voortdurende dreiging en toonde even voor het halfuur ook over een goed schot te beschikken. Leuven-doelman Romo had geen verhaal tegen de pegel van Nazon en het stond 0-1.

OH Leuven moest zoeken na het openingsdoelpunt. Het tempo van de thuisploeg lag te laag en kansen waren dan ook onbestaande. Malinov begreep dat en liet zich in de toegevoegde tijd van de eerste helft dan ook graag vallen toen Sankhon hem aantikte. De bal ging op de stip en Thomas Henry faalde niet, 1-1.

De tweede helft begon net als de eerste met Truiense dominantie. Nazon en Filippov waren gevaarlijk, maar vonden het net niet. Leuven creëerde weinig, maar was wel opnieuw efficiënt. Josh Eppiah, een Belgische belofteninternational die door Leicester wordt verhuurd aan OH Leuven, mocht van Marc Brys debuteren. Hij viel in bij de rust en kon zeventien minuten voor tijd - met een beetje geluk - een assist van Malinov afwerken, 2-1.

De thuisploeg leek nu bevrijd en opnieuw Eppiah en Mercier zetten STVV-doelman Schmidt nog aan het werk. Maar aan de overkant was ook Nazon nog attent. De Haïtiaan profiteerde van een misverstand achteraan bij OHL en vlamde de gelijkmaker voorbij Romo. Even later werd ook nog een treffer van Suzuki afgekeurd voor de bezoekers. Het bleef 2-2.

