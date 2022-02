OH Leuven kan pas in blessuretijd zege over de streep trekken tegen tienkoppig Racing Genk

In een uitgestelde ontmoeting van de 25e speeldag van de Jupiler Pro League heeft OH Leuven woensdagavond voor eigen volk tegen een tienkoppig Racing Genk de zege pas in blessuretijd over de streep kunnen trekken (2-1). Genk blijft achtste met 35 punten, terwijl Leuven opschuift naar de elfde plaats met 33 punten.

Jupiler Pro League - OH Leuven kan pas in blessuretijd zege over de streep trekken tegen tienkoppig Racing Genk © belga