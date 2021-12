OH Leuven heeft in de achtste finales van de Croky Cup tweedeklasser Westerlo uitgeschakeld met 2-3. De winning goal viel pas in de 93e minuut.

Westerlo en OHL begonnen beide goed aan de wedstrijd. De partij werd wel al snel ontsierd door twee rode kaarten. Kouya Mabea (Westerlo) en Xavier Mercier (OHL) kregen in de 17e minuut allebei een rood karton onder de neus geschoven na een kleine ruzie. Enkele minuten later nog meer problemen voor OHL toen Christoffer Remmer (22.) de thuisploeg knap op voorsprong zette. Het ging daarna leuk op en neer, met grote kansen voor Vaesen (Westerlo) en Tamari (OHL).

Na rust leek al snel de 2-0 te vallen, maar de goal van Jan Bernat werd afgekeurd voor buitenspel. Vlak daarna viel de goal wel aan de overkant. Casper De Norre (55.) kwam goed naar binnen en schoot knap raak. Westerlo wachte niet lang voor een reactie en na tien minuten zorgde Bernat (67.) opnieuw voor de voorsprong.

Foster kon op een kwartier voor het eind de wedstrijd beslissen, maar ook zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. OH Leuven leek de handdoek in de ring te gooien tot minuut 88. Kaba gaf de bal perfect aan Siebe Schrijvers die alsnog de 2-2 binnenknalde. In de 93e minuut was het Leuvense feest helemaal compleet. Na slap verdedigen bij Westerlo kon Mathieu Maertens alsnog de onverhoopte winning goal maken en zo verlengingen afwenden.

OH Leuven is zo de derde ploeg die zich plaatst voor de kwartfinales, na Eupen en Anderlecht. De loting voor die kwartfinales wordt donderdag uitgevoerd.

