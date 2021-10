OH Leuven heeft zondagavond tijdens de afsluiter van de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League eindelijk nog eens mogen proeven van de drie punten, de tweede keer in de huidige voetbaljaargang. Sint-Truiden ging voor de bijl met 4-1. OHL springt naar de vijftiende plaats met 13 punten, STVV heeft twee puntjes meer op de twaalfde plaats.

Halverwege hielden de Brabanders en de Limburgers gelijke tred. Daichi Hayashi, een van de Japanners bij STVV, devieerde een bal op corner voorbij OHL-goalie Rafael Romo, maar de VAR stak daar een stokje voor wegens buitenspel.

In de tweede helft kreeg den Dreef wel doelpunten te zien. Sory Kaba tikte op het uur een assist van Mousa Al-Tamari tegen de netten, Dimitri Lavalee had drie minuten later wat geluk op een afvallende bal op corner om zo de stand alweer gelijk te trekken. Zijn schot week af en ging laag tegen de grond paal binnen.

En nog waren de dolle minuten niet gedaan: Siebe Schrijvers (67.) trapte een afgeweken pass van Xavier Mercier in een tijd met binnenkant voet en nam zo Daniel Schmidt enig mooi te grazen. Kaba (78.), met zijn tweede van de avond op penalty, en Mathieu Maertens (84.) voltrokken het 4-1 eindresultaat.

Eerder op zondag hielden Antwerp en Club Brugge elkaar in bedwang op de Bosuil (1-1), waardoor Union alleen leider is, en nam Anderlecht voor eigen volk de maat van rode lantaarn Beerschot (4-2). Gent mocht dan weer een eerste zege op verplaatsing bijschrijven na een 0-3 bij het fel geplaagde Genk.

