Thibault Vlietinck is nu officieel een speler van Oud-Heverlee Leuven. De 24-jarige verdediger heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij OHL, zo maakte de club vrijdag bekend. De Leuvenaars versterken zich ook met Federico Ricca.

Vlietinck speelde de voorbije twee seizoenen al 35 wedstrijden voor OHL, nadat hij uitgeleend werd door Club Brugge. Hij scoorde één doelpunt en gaf twee assists. Hij speelde eerder ook 27 wedstrijden voor Blauw-Zwart, waaronder vijf in de Champions League. OHL-coach Marc Brys zei dat hij tevreden was met de transfer. 'We kennen elkaar heel goed en zijn komst geeft ons meer mogelijkheden op de flanken', klinkt het.

De Uruguayaanse linksvoetige verdediger Federico Ricca ondertekende dan weer een overeenkomst voor drie seizoenen. De 27-jarige Ricca komt ook over van Club Brugge, waarmee hij 54 wedstrijden speelde.

De Leuvense club staat na drie wedstrijden op de vierde plaats met 6 op 9 punten. Zondag ontvangen zij Club Brugge in Den Dreef.

Vlietinck speelde de voorbije twee seizoenen al 35 wedstrijden voor OHL, nadat hij uitgeleend werd door Club Brugge. Hij scoorde één doelpunt en gaf twee assists. Hij speelde eerder ook 27 wedstrijden voor Blauw-Zwart, waaronder vijf in de Champions League. OHL-coach Marc Brys zei dat hij tevreden was met de transfer. 'We kennen elkaar heel goed en zijn komst geeft ons meer mogelijkheden op de flanken', klinkt het. De Uruguayaanse linksvoetige verdediger Federico Ricca ondertekende dan weer een overeenkomst voor drie seizoenen. De 27-jarige Ricca komt ook over van Club Brugge, waarmee hij 54 wedstrijden speelde. De Leuvense club staat na drie wedstrijden op de vierde plaats met 6 op 9 punten. Zondag ontvangen zij Club Brugge in Den Dreef.