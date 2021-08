Een bitsig en spektakelrijk duel tussen Antwerp en Oud-Heverlee Leuven heeft zondagnamiddag op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League geen winnaar opgeleverd. Op de Bosuil werd het 2-2, een resultaat waar beide ploegen onderin het klassement weinig mee opschieten.

Het was op z'n zachtst gezegd een wedstrijd met twee gezichten. Antwerp leek bij de rust met een 2-0 tussenstand zegezeker. The Great Old werd daar in de eerste helft ook wel wat bij geholpen door de Leuvenaars, die in het spel minstens de evenknie waren.

Met de rust in zicht klopte Mathieu Maertens met een kopbal zijn eigen doelman Romo, enkele minuten later zette Michael Frey van op de stip de 2-0 op het scorebord, na eerder handspel in de zestien van Casper De Norre. Voor de topschutter was het al de zevende treffer van het seizoen.

OHL kwam echter met frisse moed uit de kleedkamers en in een bitsige tweede helft wisten ze nog een 2-2 gelijkspel uit de brand te slepen. Cenk Özkacar scoorde na 55 minuten de aansluitingstreffer, 20 minuten later zorgde Levan Shengelia voor de verdiende gelijkmaker.

De laatste minuten moest OHL nog met een man minder afwerken, na een overbodige tweede gele kaart en dus de uitsluiting voor Sébastien Dewaest.

In het klassement blijft OHL met vier punten uit zes duels en nog geen enkele zege op de voorlaatste plaats hangen, enkel Beerschot doet met één punt slechter.

Antwerp staat met vijf punten maar enkele plaatsen hoger op de veertiende stek.

