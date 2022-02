OH Leuven gaat in beroep tegen de beslissing van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP), die maandag heeft beslist dat de niet-gespeelde wedstrijd tussen OH Leuven en KV Mechelen van 15 januari alsnog moet gespeeld worden. Door naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te trekken, wil de club zijn rechten vrijwaren.

'De club is van mening dat KV Mechelen door niet op te dagen voor de wedstrijd het recht in eigen handen genomen heeft en een forfaitnederlaag de enige mogelijke uitkomst is', stelt OH Leuven vrijdag. 'Deze beslissing is een belangrijk precedent in de sport.'

Volgens OH Leuven ligt een 'onenigheid tussen KV Mechelen en de bond over de interpretatie van een artikel in het bondsreglement om de wedstrijd al dan niet uit te stellen', aan de basis van de situatie. 'Het is dan ook geenszins de bedoeling om een polemiek te ontketenen tussen beide clubs. OH Leuven is echter betrokken partij omdat wij door het lot van de kalender de tegenstander van de betrokken speeldag waren. We dreigen door ditzelfde lot dan ook de benadeelde partij te worden en door in beroep te gaan willen we onze rechten vrijwaren.'

Malinwa zakte medio januari niet af naar den Dreef omdat twee van zijn doelmannen besmet waren met het coronavirus. Het reglement stelde echter dat het moet gaan om de keeper met de meeste speelminuten dit seizoen en over doelmannen die behoren tot de zogeheten SSL-A-lijst van de ploeg in kwestie. Aan de eerste voorwaarde werd met Gaetan Coucke voldaan, aan de tweede met Maxime Wenssens dan weer niet.

Op grond daarvan werd de vraag tot uitstel geweigerd, waarop KVM niet opdaagde. De DRP paste daags nadien de regelgeving aan van SSL-A-lijst naar SSL-lijsten met enkele bijkomende voorwaarden.

