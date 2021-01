Op de vooruitgeschoven 25e speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is Oud-Heverlee Leuven donderdag met 2-3 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Bij de rust stond de thuisploeg nog 2-1 voor.

Op een doorregende grasmat opende Panagiotis Armenakas de score in de 29e minuut en verdubbelde Mathieu de Smet de voorsprong van Essevee in de 42e. Twee minuten later scoorde Xavier Mercier de aansluitingstreffer. Een kwartier voor tijd kopte Thomas Henry de 2-2 tegen de netten. Het betekende voor de Franse spits al de zestiende goal van het seizoen, alleen Paul Onuachu van Racing Genk doet met negentien stuks beter. In de slotminuut moest Henry op een draagberrie van het terrein, na een botsing met doelman Louis Bostyn. Het leverde OHL wel een strafschop op. Bostyn leek zijn fout goed te maken door de elfmeter van David Hubert te redden, maar de VAR had opgemerkt dat hij te snel van zijn lijn was gekomen en liet de strafschop hernemen. Mercier bezorgde OHL daarop wel de zege.

Bij Zulte Waregem was Armenakas in de basis gekomen voor Nikos Kainourgios, die wegens een lichte hersenschudding niet in de wedstrijdkern zat. In de 63e minuut werd Armenakas op zijn beurt vervangen door Anderlecht-huurling Antoine Colassin, die zo zijn debuut maakte voor Essevee.

De driepunter brengt Oud-Heverlee Leuven opnieuw in de top vier. Met 35 punten uit 22 wedstrijden moet het alleen Club Brugge (48), Racing Genk (38) en Antwerp (37) voor laten gaan. RSC Anderlecht is op gelijke hoogte vijfde. Zulte Waregem zag een einde komen aan een reeks van vier overwinningen op rij en is met 30 punten negende.

Op een doorregende grasmat opende Panagiotis Armenakas de score in de 29e minuut en verdubbelde Mathieu de Smet de voorsprong van Essevee in de 42e. Twee minuten later scoorde Xavier Mercier de aansluitingstreffer. Een kwartier voor tijd kopte Thomas Henry de 2-2 tegen de netten. Het betekende voor de Franse spits al de zestiende goal van het seizoen, alleen Paul Onuachu van Racing Genk doet met negentien stuks beter. In de slotminuut moest Henry op een draagberrie van het terrein, na een botsing met doelman Louis Bostyn. Het leverde OHL wel een strafschop op. Bostyn leek zijn fout goed te maken door de elfmeter van David Hubert te redden, maar de VAR had opgemerkt dat hij te snel van zijn lijn was gekomen en liet de strafschop hernemen. Mercier bezorgde OHL daarop wel de zege. Bij Zulte Waregem was Armenakas in de basis gekomen voor Nikos Kainourgios, die wegens een lichte hersenschudding niet in de wedstrijdkern zat. In de 63e minuut werd Armenakas op zijn beurt vervangen door Anderlecht-huurling Antoine Colassin, die zo zijn debuut maakte voor Essevee. De driepunter brengt Oud-Heverlee Leuven opnieuw in de top vier. Met 35 punten uit 22 wedstrijden moet het alleen Club Brugge (48), Racing Genk (38) en Antwerp (37) voor laten gaan. RSC Anderlecht is op gelijke hoogte vijfde. Zulte Waregem zag een einde komen aan een reeks van vier overwinningen op rij en is met 30 punten negende.