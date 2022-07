Zowel OH Leuven als KV Oostende hebben hun wedstrijd op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League in eigen huis weten te winnen. OHL zette promovendus Westerlo met 2-0 opzij en blijft zo foutloos in het nieuwe seizoen. Oostende pakte tegen KV Mechelen, dat achterblijft met 0 op 6, zijn eerste overwinning (2-1).

In beide wedstrijden opende de thuisploeg de score in het eerste kwart van de wedstrijd. Aan de kust werkte Atanga (13.) het eerste doelpunt van de wedstrijd beheerst voorbij de Mechelse doelman Gaëtan Coucke. De VAR deed nog even twijfelen over offside van de Oostendse flankaanvaller, maar keurde het doelpunt uiteindelijk toch goed. Vlak voor rust tikte Atanga (43.) zijn tweede doelpunt van de avond in doel, na een goede voorzet vanop de flank van Nick Bätzner. In het laatste kwartier maakte Mechelen het alsnog spannend. Thibaut Peyre (75.) werkte de bal na een verloren hoekschop tegen de touwen. Vijf minuten voor afluiten kwam Malinwa nog erg dicht bij de gelijkmaker, maar debutant Jorge Hernandez mikte zijn poging te centraal.

Aan De Dreef bracht Jón Dagur Thorsteinsson (13.) OHL op voorsprong na een prima aanval van de thuisploeg. Hij stond op de juiste plek om de rebound op het schot van Musa Tamari in doel te verwerken. Zomeraanwinst Raphael Holzhauser (77.), overgekomen van het gedegradeerde Beerschot, scoorde zijn eerste van het seizoen en verdubbelde een kwartier voor affluiten de voorsprong vanop de penaltystip.

OH Leuven wipt met een zes op zes over Union en komt momenteel aan de leiding te staan in het klassement. Mechelen belandt met twee opeenvolgende nederlagen helemaal aan de andere kant van de tabel.

