Vincent Euvrard is niet langer trainer van Oud-Heverlee Leuven. Dat bevestigt de club, die met Beerschot nog strijdt om een ticket voor promotie naar 1A.

Euvrard stond aan het roer bij OHL sinds februari 2019. De club verkeerde toen in degradatiegevaar maar via winst in play-off 3 tegen Lommel wist hij het behoud te verzekeren.

'Het seizoen 2019/20 begon goed en Vince leidde een versterkt elftal naar de eersteperiodetitel. Nadien bleven de resultaten echter onder de verwachtingen', stelt OHL.

De Leuvenaars kampen met Beerschot in de promotiefinale om een ticket voor 1A. Op 2 augustus moeten ze een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd trachten op te halen. Maar dat zal dus zonder Euvrard op de bank gebeuren.

'Assistent-coaches Joachim Mununga, Hans Visser en José Jeunechamps zullen de taken van Vince overnemen en de verantwoordelijkheid dragen voor het eerste elftal, terwijl de club zoekt naar een geschikte opvolger', luidt het.

'Vince nam over in een moeilijke periode en toonde zijn kwaliteiten als coach. Hij leidde het team naar de koppositie, halfweg het seizoen. Dat goeie werk resulteerde in een plaats in de finale en een kans op promotie. Hiervoor verdienen Vince en zijn team alle lof', stelt OHL-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

'Maar het momentum is verloren gegaan tijdens de tweede periode en het bestuur besloot om nu in te grijpen. Dit om onze doelen dit seizoen nog waar te maken en ook volgend seizoen ons volledig potentieel te benutten. We danken Vince voor zijn harde werk en we wensen hem het allerbeste in zijn verdere carrière.'

