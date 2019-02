OHL-bestuur blijft geloven in langetermijnproject met King Power

Trainer Nigel Pearson werd na verlies op de vorige speeldag tegen Roeselare (0-1) bedankt voor bewezen diensten. Eigenlijk te laat, want al van bij het seizoensbegin was duidelijk dat de sympathieke Engelsman geen greep had op zijn ervaren spelersgroep en vooral te stereotiep voetbal predikte. Resultaat: OHL bengelt allerlaatste in de algemene stand en moet vanaf maart in de play-downs knokken voor behoud in 1B.

