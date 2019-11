Ten vroegste volgende week zal er beslist worden of de competitiewedstrijd tussen OH Leuven en Union Saint-Gilloise opnieuw gespeeld moet worden of dat er puntenaftrek komt voor de thuisploeg.

Voor Union en vooral thuisploeg OHL is het nog even wachten op de uitspraak rond de gestaakte wedstrijd van afgelopen vrijdag. Beide clubs moeten op dinsdag 12 november (13.00 uur) uitleg komen geven aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Vooral voor OHL zijn de belangen groot, want die is in tegenstelling tot Union nog in de running voor de eerste periodetitel.

Door een stroompanne aan Den Dreef werd de topper tussen OHL en Union in de 54e minuut gestaakt bij een 0-0 stand. Na vier onderbrekingen die samen de maximale wachttijd van 30 minuten overschreden, blies scheidsrechter Vermeire de partij definitief af. De gevolgen van die beslissing zijn voorlopig nog onduidelijk.

De Leuvenaars riskeren een forfaitnederlaag als blijkt dat ze zelf schuld treffen aan de lichtuitval in het stadion. OHL liet netbeheer Fluvius de stroompanne onderzoeken en is ervan overtuigd dat die gelinkt is aan een stroomuitval in de Kardinaal Mercierlaan, de straat waarin het Leuvense stadion zich bevindt. Als er overmacht in het spel is, kan de match herspeeld worden op een later moment.

Die beslissing komt de Geschillencommissie Hoger Beroep toe, bevestigde KBVB-woordvoerder Pierre Cornez maandag. Beide ploegen mogen op 12 november hun zegje komen doen over de gestaakte partij. Een beslissing over OHL-Union valt in principe dus pas na de slotspeeldag in 1B. Daarin nemen Union en OHL, de enige twee overgebleven kandidaten voor de eerste periodetitel, het komend weekend tegen elkaar op.

Mogelijk wordt die strijd dus wel beslecht voor de groene tafel. Beroep tegen een beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep is enkel mogelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Bij een forfaitnederlaag tegen Union, moet OHL vrijdag altijd winnen op bezoek bij Virton.