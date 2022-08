Oud-Heverlee Leuven (OHL) heeft zondag op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League met 1-3 gewonnen van Standard Luik op Sclessin. Nachon Nsingi kreeg rood bij OHL.

Bij OHL stond de van Club Brugge overgekomen Frederico Ricca meteen in de basis. William Balikwisha (oudere broer van Michel-Ange, speler van Antwerp) kreeg een eerste basisplaats van coach Ronny Deila. Standard begon het best aan de wedstrijd met veel balbezit. Na een goede combinatie op de rechterflank, bracht Donnum de bal voor doel richting Edmond. Doelman Cojocaru redde de meubelen bij het schot van de Standard-spits. Na een fraaie dribbel van Balikwisha kwam Dragus aan de bal voor Standard in de zestien meter. Zijn schot werd afgeblokt.

Standard begon dan wel uitstekend aan de wedstrijd, OHL was het eerste trefzeker op counter. Maertens had zelf kunnen scoren maar gaf Jon Dagur Thorsteinsson de 0-1 op een presenteerblaadje (36.). Zonder balbezit, maar met pijlsnelle counters zetten de Leuvenaars Standard tegen de muur. Diepe spits Nsingi maakte net voor rust (45.) de 0-2. In de tweede helft bracht OHL zichzelf vrij snel onnodig in de problemen. Nachon Nsingi kreeg door een zware en domme overtreding meteen rood bij OHL (51.). De Luikenaars gingen naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer. Maar Mousa Tamari kon de bal van Shamir afsnoepen en stormde alleen op doel af voor de 0-3 (75.).

Pas in de slotminuut kon Standard de eer redden. Edmond miste een penalty, maar zijn rebound eindigde wel in doel (92.). Ondanks het balbezit en de man meer kon Standard weinig klaarmaken tegen OHL. Dat kon de drie punten dankzij super efficiënt voetbal mee naar Leuven nemen. OHL is zesde met negen punten, Standard pas veertiende met vier punten.

