OHL rekent op wenstrainer Frank Vercauteren om rampscenario te vermijden

Vrijdagavond presenteerde OHL zijn nieuwe trainersduo: Frank Vercauteren (62) geflankeerd door Vincent Euvrard (36). Vercauteren stond al langer op de radar van het Leuvense clubbestuur nadat hij in november ontslagen werd bij het Saudische Al Batin. Toen vorig weekend na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Roeselare dan uiteindelijk toch het doek viel voor de sympathieke maar tactisch beperkte Nigel Pearson -lange tijd de hand boven het hoofd gehouden door King Power, eigenaars van de club- als T1 van OHL, was Vercauteren meteen optie nummer één. Maar ook de Engelse Michael Appleton, voormalig assistentcoach bij Leicester City, werd genoemd. Een interne machtsstrijd tussen King Power enerzijds en de Belgische tak van het bestuur, leek het. Dat toch voor Vercauteren gekozen werd, zou erop wijzen dat de Belgen hun zin kregen.

Peter Willems, een man met veertien jaar ervaring bij de UEFA en sinds begin januari de nieuwe CEO van Oud-Heverlee Leuven, zat bij de presentatie naast Euvrard en Vercauteren en wenste die berichtgeving meteen tegen te spreken: 'Ik weet niet waar die verhalen vandaan komen, maar ze kloppen niet. Ik noem het stemmingmakerij. Wij hadden als bestuur een duidelijk profiel vooropgesteld: een Belg, met goede kennis van deze reeks, iemand die tactisch sterk is en zo een onmiddellijke impact kan hebben op deze ploeg. En tenslotte: hij moest ook beschikbaar zijn.'

Vercauteren dus. Die stelde echter een belangrijke eis: hij wilde Euvrard, een jonge trainer in wie hij erg gelooft en met wie hij vorig seizoen al succesvol samenwerkte bij Cercle Brugge (promotie naar 1A) en nadien meenam naar Saudi-Arabië, er absoluut bij. Als T1 zelfs, met Vercauteren in een rol als sportief adviseur. Minder verplichtingen, meer vrijheid. Voor Euvrard tegelijkertijd de ideale gelegenheid om zich verder te ontwikkelen. Voor OHL de manier om hun wenstrainer toch binnen te halen. Iedereen tevreden.

Vercauteren niet mee op de trainersbank

Vercauteren maakte alvast een ontspannen indruk, ondanks de precaire situatie van OHL -voor de wedstrijd tegen KV Mechelen zaterdagavond- laatste in de Proximus League. 'Ik ben het niet meer gewend om zoveel journalisten bijeen te zien', opende hij, om dan een pauze te laten vallen en eraan toe te voegen: 'Niet dat ik dat per sé leuk vind.' Een grijns. Vercauteren is nooit een fan van de Belgische persmeute geweest. Ook in die zin valt zijn rol als sportief adviseur te verklaren, waarin hij meer in de luwte kan werken. Opvallend: Vercauteren zal niet op de trainersbank plaatsnemen tijdens de wedstrijden. 'Ik zal bovenin zitten, daar heb je trouwens een beter zicht op het spel, en van daaruit zal er wel genoeg contact zijn met de bank', vertelde de ex-Anderlechtman. 'Ook de training zullen door Vincent geleid worden. De taakverdeling is duidelijk afgesproken, maar ik heb geen zin om daar verder over uit te weiden. Ik doe dit omdat ik fun wil beleven, en als ik dat heb, zal OHL dat ook hebben. Zonder Vincent zou ik dit trouwens niet doen. We kijken niet verder dan dit seizoen, over wat daarna moet gebeuren, werd nog niet gesproken.'

Vincent Euvrard (in het verleden enkel hoofdtrainer bij Hasselt en Geel) oogde al even ontspannen en legde de wisselwerking met zijn mentor uit. 'Bij Cercle Brugge was het Frank die de beslissingen nam, hier zal dat eerder omgekeerd zijn. Waarbij ik uiteraard altijd overleg zal plegen met hem. Wij zijn er alvast van overtuigd dat er met deze ploeg beter te doen valt. Over wat er tot nog toe foutliep moeten we het hier niet hebben, we hebben daar onze visie op, maar die bespreken we intern. Het project tussen OHL en King Power vind ik vergelijkbaar met dat van Cercle Brugge en AS Monaco. OHL is een club die thuishoort in 1A.'

In Brugge bewees het duo Euvrard-Vercauteren zijn deugdelijkheid, alleen resten er nu slechts vier speeldagen in de reguliere competitie en dan sowieso play-downs met de laatste vier uit het klassement in 1B. Voor promotie spelen hoort er dus niet bij. Integendeel: OHL strijdt voor zijn voortbestaan, want degradatie naar de amateurreeksen zou gezien de investeringen een ramp zijn. CEO Peter Willems klonk strijdvaardig: 'We zijn ervan overtuigd dat nu alles op zijn plaats is om ons te handhaven in 1B'.