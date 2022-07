Zowel OH Leuven als Zulte Waregem hebben zaterdag hun seizoensopener in de Jupiler Pro League gewonnen. OHL ging op bezoek bij KV Kortrijk met de volle buit aan de haal (0-2), terwijl Essevee in eigen huis tegen Seraing eveneens mocht vieren (2-0).

Het venijn zat in beide wedstrijden in de staart. Mathieu Maertens (72.), de nieuwe kapitein van de Leuvenaren, verloste zijn team in het Guldensporenstadion met een knap schot aan de tweede paal. Mousa Al-Tamari (90.+3) prikte nog een tweede treffer tegen de netten in blessuretijd.

Ook aan de Gaverbeek vielen er pas laat doelpunten te noteren. Jelle Vossen bewaarde het overzicht en kopte handig terug naar de vrijstaande invaller Alieu Fadera (74.), die er als de kippen bij was om de bal in het lege doel te werken. Borja Lopez (87.) trok de driepunter in de slotminuten over de streep.

OHL en Essevee volgen in het zog van leider Sporting Charleroi, dat eerder op de dag zijn nieuwe voetbaljaargang opende met een 3-1 thuiszege tegen Eupen.

Vrijdagavond trapten Standard en AA Gent de competitie op gang op Sclessin. Na een vermakelijke pot voetbal hielden beide teams elkaar met 2-2 in evenwicht. Noë Dussenne hield in de laatste minuten een punt thuis voor de Rouches, die 75 minuten lang met een man minder speelden.

