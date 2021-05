De coronatesten die Oud-Heverlee Leuven maandag liet afnemen bij spelers en staf leverden drie positieve gevallen op. Dat maakte OHL dinsdagavond bekend. De club zet daardoor ook een punt achter het seizoen, iets vroeger dan gepland.

OHL maakt de namen van de drie individuen die een positieve test aflegden niet bekend. Ze vertoonden in elk geval geen symptomen, maar gaan conform de richtlijnen wel tien dagen in quarantaine. Later deze week volgt een nieuwe coronatest. 'We volgen de protocollen van de Pro League nauwgezet op', klinkt het.

Door de coronagevallen voelde OHL zich genoodzaakt de resterende trainingen en de oefenwedstrijd tegen Sporting Charleroi van deze week te schrappen. Het seizoen van de Leuvenaars zit er zo vroeger dan voorzien op. Er is beslist om de trainingen niet meer te hervatten.

OHL promoveerde vorige zomer via de groene tafel naar 1A en eindigde na een zorgeloos seizoen op de elfde plek. De club deed lange tijd mee voor de Europe Play-offs, maar moest in het slot de rol lossen.

