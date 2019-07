De Brugse vicekampioen heeft zich versterkt met de Nigeriaanse spits David Okereke. Het betaalt een recordbrekende som van om en bij de acht miljoen aan Spezia Calcio.

De snelle aanvaller is de eerste grote transfer van Phillipe Clement als hoofdcoach van Club Brugge en moet de concurrentie aangaan met Loïs Openda en Jelle Vossen. Noem hem niet de vervanger van Wesley Moraes, die naar Aston Villa trok. De twee hebben namelijk een volledig ander profiel.

Okereke past perfect in het 4-3-3 systeem dat Clement vorig jaar hanteerde met zijn kampioenenploeg bij KRC Genk. Voor Spezia scoorde de 21-jarige Nigeriaan in het seizoen 2018-19 tien doelpunten in de Serie B en gaf daarnaast ook twaalf assists. Zijn kwaliteiten: diepgang en samenspel.