Dit weekend staat Zulte Waregem-Anderlecht op het programma. Een wedstrijd die ex-voetballer Olivier Deschacht na aan het hart ligt. De Krant van West-Vlaanderen sprak met de ex-Rode Duivel over Essevee en de titelstrijd. 'Missen ze nu niet een grote mond als ik?'

Door Frank Buyse

Als ex-speler van Zulte Waregem heeft Olivier Deschacht een zwak voor de West-Vlaamse club. Met een 16e plaats staat Essevee wel in de gevarenzone. Het telt slechts drie punten meer dan de voorlaatste in de stand, Seraing. 'Deze ploeg zou nooit moeten voetballen tegen degradatie', vertelt Deschacht in de Krant van West-Vlaanderen. 'Dit is echt een ploeg voor de middenmoot, zeker weten. Ik twijfel niet aan Davy De fauw en Timmy Simons. Aan de trainers ligt het niet, Dury had ook alles uitgeprobeerd. Het zijn echt wel goede trainers die modern denken en gezag hebben. Alleen missen ze op het veld een verlengstuk, een type Timmy of Davy op het veld. Er moet zich eens iemand durven kwaad maken. Vorig seizoen maakten we voor de winterstop ook een moeilijke periode door, maar na Nieuwjaar zetten we wel een remonte neer.'

Waar mist het deze ploeg dan aan? 'Zonder mezelf op het voorplan te willen zetten of het over mijn kwaliteiten te hebben: missen ze nu niet een grote mond als ik? Iemand die durft gaan schelden, een speler durft op zijn plaats durft zeggen. En niet op een lieve manier, hé, iemand die een ander op het veld eens onder zijn kl.... durft geven. Die gasten moeten eens kwaad worden gemaakt. En dat zit niet meteen in de ervaren spelers als Gano, Vossen, Cools... De Bock kan dat wel, maar het kan niet allemaal van Laurens komen. Timothy (Derijck, red.) zou dat ook meer op hem moeten nemen, maar hij is nieuw, misschien wordt dat niet meteen aanvaard.'

Aan de andere kant van het klassement is het niet Anderlecht, maar een andere Brusselse club dat aan de leiding staat. Gelooft Deschacht in een titel voor Union? 'Iedereen in België supportert nu toch voor Union? Als die ook nog eens de eerste twee matchen in de play-offs kunnen winnen, is het voorbij voor de anderen. Maar ok, ik blijf paars-wit, ik hoop ook nog altijd op een ongelooflijke remonte van Anderlecht.' (lacht)

