Olivier Deschacht (40) hangt zijn voetbalschoenen aan de haak. Dat heeft de verdediger van Zulte Waregem vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Deschacht twijfelde of hij nog een seizoen aan zijn carrière zou breien, Essevee wou graag nog doorgaan met de ervaren verdediger. Maar dat ziet hij uiteindelijk toch niet zitten. 'Bedankt Zulte Waregem om me de kans te geven om verder te mogen doen, maar voor mij is dit het juiste moment om te stoppen met voetballen', verklaart Deschacht in een filmpje op het Twitteraccount van Essevee.

'Niets zal vervangen wat ik het liefste doe: voetballen. Maar ik zal de weg wel vinden en op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen. Ik hoop dat ik zal herinnerd worden als een speler die er altijd voor ging, die elke match begon alsof het zijn laatste was. Merci Zulte Waregem om mijn carrière op een mooie manier te doen eindigen. Maar na enkele moeilijke jaren is het mentaal op. En laat dat nu mijn sterkste punt zijn. Om het met mijn woorden te zeggen: de goesting is over.'

Deschacht speelde sinds de zomer van 2019 in het Regenboogstadion. In het seizoen 2018-2019 degradeerde hij met Lokeren. Voordien was hij jaren een vaste pion in de verdediging van Anderlecht (2001-2018). Het RSCA-clubmonument speelde 603 wedstrijden voor RSCA, waaronder 99 in Europa, een record in de clubgeschiedenis. Deschacht, die in 2001 zijn debuut vierde bij de Belgische recordkampioen, stak in 2016 Paul Van Himst voorbij als speler die de meeste matchen voor Anderlecht afwerkte. Van Himst strandde in 1975 op 566 wedstrijden. In zijn carrière kroonde Deschacht zich acht keer tot landskampioen en veroverde hij één Beker van België. Deschacht verzamelde ook 20 caps als Rode Duivel.

Dit seizoen speelde Deschacht bij Zulte Waregem nog 33 officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en twee assists gaf.

Het seizoen van Zulte Waregem zit er al op, nadat het team het reguliere seizoen afsloot op de tiende plaats en net naast een plek in de Europe play-offs greep.

