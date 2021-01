Binnenkort trekt Olsa Brakel voor de beker naar Club. Hoe zit het met de voorbereiding daar in Brakel?

Eind december begonnen de spelers van Olsa Brakel aan hun individueel trainingsprogramma, begin januari werden de groepstrainingen volgens het protocol opgestart en zaterdag oefende Olsa (Oud Leerlingen Sint Augustinus) nog tegen de beloften van KAA Gent. Om maar aan te geven dat ze de bekerwedstrijd van volgende week op Club in de Zuid-Oost-Vlaamse gemeente ernstig nemen.

Stephan Van Den Berghe staat nu 21 jaar aan het hoofd van de geel-zwarten. Lang moest de voorzitter dan ook niet nadenken over de vraag: spelen of niet spelen. Toen de vraag in de lucht hing of de amateurclubs wel mochten aantreden, werd hij bestookt door berichten van zijn spelers die hem bijna smeekten om toch te mogen spelen. De 25.000 euro die amateurclubs krijgen die niet aantreden, kon hem niet verleiden om nee te zeggen. 'Hoewel wij een echte amateurclub zijn die helemaal afhankelijk is van inkomsten. 'Wat zeker heeft meegespeeld in onze beslissing om aan te treden, is dat de wedstrijd op tv komt en we daar een vergoeding voor krijgen', geeft Van Den Berghe toe. Hoeveel die bedraagt, wil hij niet kwijt. 'Iets meer dan de premie die de clubs krijgen die niet kunnen of mogen aantreden. Dat was bij ons niet het geval. We hebben een goed contact met de gemeente, die weet dat we ons strikt aan de regels houden.'

Bezoekersvak altijd vol

Het wordt wel een eenmalig optreden, tenzij Olsa weer voor een bekerstunt zorgt zoals in 2014/15 toen het thuis Westerlo met 6-1 afdroogde waardoor het voor ruim 3000 man een kwartfinale tegen KV Mechelen mocht afwerken (en met 2-3 verloor).

Door het coronaverhaal werd de loting voor de zestiende finale nu omgedraaid. Daardoor mogen er twaalf genodigden en bestuursleden mee naar Club. Aan een thuiswedstrijd dacht de voorzitter niet in deze omstandigheden: 'Wij mochten voor de verstrengingen 400 man ontvangen, Club 9000. Wetende dat de inkomsten door twee gedeeld worden is de rekening rap gemaakt. In normale tijden had ik het thuisvoordeel niet afgestaan, als we hier 2000 man mogen ontvangen. Ooit trokken we met 900 man naar Kortrijk voor de beker. Die mensen vroegen ons: kunnen jullie niet om de twee weken komen? Dan zit ons bezoekersvak vol.'

Welk nut heeft een heropstart?

Na de bekerwedstrijd ook de competitie spelen, waar reeksgenoot Lokeren-Temse voor pleit, beoogt hij niet: 'Met alle respect: Lokeren-Temse is in onze reeks hors categorie, dat is bijna een profclub. Wij zijn een echte amateurclub, met ambitie om bovenin mee te spelen in tweede nationale amateurs. Hoger kan niet met onze middelen in een gemeente met 14.500 inwoners. Dit niveau is leefbaar, mits je niet te veel rsz-spelers hebt: spelers die meer dan 10.800 euro per jaar verdienen, omdat je daar 25 procent RSZ op moet betalen. Wij hebben er zo een paar, de rest zijn jongens uit de streek, en vier spelers uit eigen jeugd.

'Ik vraag me af welk nut een heropstart van de competitie zou hebben. Als ik bijvoorbeeld de verlichting moet aanzetten voor de trainingen, kost de elektriciteit ons 1500 euro per maand. Zonder avondtrainingen is dat 500 euro per maand. Voor die 1000 euro verschil moet ik wel inkomsten vinden. Zonder onze kantine heb ik die niet.'

Dé vraag waar Olsa met het oog op de bekermatch mee worstelt, is: gaan de spelers juichen en mekaar knuffelen als ze scoren tegen Club? Want een kans op een nieuwe bekerstunt schat de voorzitter niet zo hoog in: 'Wanneer er een plotse corona-uitbraak is bij de beste spelers van Club, hebben we een kans. Anders wordt het sportief moeilijk, en blijft het bij een fijne ervaring.'

