Om dit weekend in de gaten te houden: vijf tips

D-day voor Sporting Lokeren

Moeskroen - Lokeren, zaterdag 20u30 om - live op Play Sports

Lokeren beleeft een echt annus horribilis. Gemiste seizoenstart, opstappen van oudgediende Willy Reynders, vervolgens ook de CEO Frederic Schroyens die zijn biezen pakt. Trainer Peter Maes in opspraak in het voetbalschandaal Propere Handen. Olivier Deschacht in opspraak vanwege zijn gokpraktijken (weliswaar nog als speler van Anderlecht). Een trainerswissel. Speler Mujangi-Bia ontslagen wegens gooien met stoelen naar die nieuwe trainer Glen De Boeck. En ondertussen op het veld de ene nederlaag na de andere. Je moet al een serieuze sadomasochist zijn om Lokerensupporter te blijven.

Waar eindigt die helletocht? Wellicht in 1B. Met een achterstand van acht punten op Waasland-Beveren, voorlaatste in de stand, en nog amper vier speeldagen te gaan, staan Killian Overmeire en ploegmaats voor een schier onmogelijke opdracht om degradatie te vermijden. Verlies dit weekend op het veld van Moeskroen betekent over en out voor de Waaslanders.

Of grijpen ze alsnog die laatste strohalm? Dan moeten ze wel een plan vinden om dé ploeg van de voorbije weken aan banden te leggen. Moeskroen is de enige eersteklasser die nog geen enkel punt liet liggen sinds de herneming na de winterstop. De Duitse trainer Bernd Storck kneedde uit het rommeltje importspelers een vlot draaiend geheel, dat organisatie koppelt aan mooi combinatievoetbal. Met het offensieve trio Benson-Awoniyi-Leye als exponent.

Of de Henegouwers zetten zaterdag op Le Canonnier hun indrukwekkende reeks verder (15 op 15) en bezegelen daarmee het lot van Lokeren. Of De Boeck zet een eerste stap richting een mirakel grootser dan Lourdes.

Koersen in Spanje, Portugal, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten en Rwanda

Ruta del Sol, ronde van Algarve, ronde van Antalya, UAE Tour en ronde van Rwanda - live en replays op Eurosport

Als voorbereiding op het klassieke voorjaar - voor zover er van voorbereidingswedstrijden nog sprake is - zijn de wegrenners dit weekend actief op liefst vijf fronten: in de Rondes van Antalya, Algarve en Rwanda, in de Ruta del Sol, en in de nieuwe UAE Tour, die op zondag begint. Na de Tour Down Under de tweede WorldTour-rittenwedstrijd van het jaar, en een samensmelting van de Rondes van Dubai en Abu Dhabi. Met zeer sterk deelnemersveld: onder meer Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, Wilco Kelderman, Michael Kwiatkowski, Gianni Moscon, Daniel Martin, Rui Costa... Wel zonder Chris Froome, die te vermoeid is na de Ronde van Colombia.

Ook Remco Evenepoel staat aan de start, hij zal merken dat het niveau in deze rittenkoers een pak hoger zal liggen dan in de jongste Ronde van San Juan, waar hij sterk debuteerde. Vooral op de twee aankomsten bergop zal blijken hoe ver de 19-jarige Vlaams-Brabander nu al staat. Voor het eindklassement zou evenwel de ploegentijdrit van 16 kilometer het meest bepalend kunnen worden. En dan hebben Dumoulin en Kelderman een streepje voor, met hun sterke Sunwebploeg.

In de Ruta del Sol is het uitkijken of Tim Wellens, na zijn ritzege eerder op de week, een tweede opeenvolgende eindoverwinning kan veroveren. Daarvoor wordt, na de tijdrit op vrijdag, de bergrit van zaterdag (met aankomst in Granada, na een lange afdaling) mogelijk beslissend.

In de Ronde van Algarve wordt na de tijdrit van vrijdag vooral de etappe van zondag de belangrijkste afspraak, met aankomst op de steile klim van Malhao. Kan de pas 20-jarige Sloveense wonderboy Tadej Pogacar, die donderdag al won, nog eens uitpakken?

In de Ronde van Antalya zal Mathieu van der Poel, wegens amper concurrentie in een bijzonder slap deelnemersveld, allicht zijn zegeaantal nog wat verder aandikken. Intussen werken zijn veldritcollega's de twee laatste proeven van het seizoen af, op zaterdag in Leuven (Soudal Classics) en op zondag de Sluitingsprijs in Oostmalle.

De spectaculairste beelden zullen echter komen uit Rwanda, waar de jaarlijkse ronde zondag start. Voor het eerst met een 2.1-status, maar gezien de grote concurrentie van bovengenoemde rittenkoersen met een mager deelnemersveld. Al zal dat weinig impact hebben op de vele tienduizenden, dolenthousiaste Rwandese toeschouwers, zeker op de fameuze Muur van Kigali.

Revanche in de Eredivisie-topper?

PSV - Feyenoord, zondag 24 februari om 14.30 uur - live op Play Sports

PSV wil koste wat kost voor een revanche gaan na de 2-1 nederlaag in de heenronde tegen Feyenoord. Hoewel de Eindhovenaren op kop staan in de Eredivisie, verloopt het seizoen allesbehalve vlekkeloos. Na de winterstop heeft de club uit de lichtstad maar twee van de vijf wedstrijden gewonnen en speelden ze de overige drie wedstrijden gelijk. Verder wist PSV in die duels maar een keer de netten schoon te houden. De enige die aan deze minicrisis wist te ontsnappen, was aanvaller Luuk de Jong, die de topschutter van de Nederlandse competitie is met 20 goals.

Het seizoen van Feyenoord wordt gekenmerkt door heel hoge pieken en enorm diepe dalen. De Rotterdammers weten zich uitstekend op te laden voor de thuiswedstrijden, maar buitenshuis zijn ze slechts een schim van zichzelf.

Van de elf uitwedstrijden keerde Feyenoord vijf keer met een nederlaag terug naar huis en driemaal moest de Rotterdamse club genoegen nemen met een remise. Het feit dat PSV samen met Ajax de beste thuisreputatie van de Eredivisie heeft, is dus slecht nieuws voor Feyenoord.

'The Hate Game' op het scherp van de snee

Manchester United - Liverpool, zondag 24 februari om 15.05 uur - live op Play Sports

Voor beide teams staat er komende zondag veel op het spel. United moet winnen om Chelsea en Arsenal voor te blijven in de strijd om de top vier. Liverpool, van zijn kant, is er alles aan gelegen om een einde te maken aan de negatieve reeks op Old Trafford, waar het al sinds 2014 niet meer won, om zo over Manchester City te klimmen in het klassement.

De vorige ontmoeting in The Hate Game tussen de beide clubs eindigde in een 3-1 overwinning voor Liverpool. De wedstrijd leidde meteen het ontslag in van José Mourinho als manager van Manchester United. Sinds Mourinhos gedwongen vertrek kunnen the Red Devils met interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer weer naar boven kijken. Onder de Noor heeft de huidige nummer vier van de Premier League negen competitiewedstrijden afgerond, waarvan er acht gewonnen werden en één keer een puntendeling plaatsvond. In die opmars was Paul Pogba dé sleutelspeler met acht goals en vijf assists. Liverpool daarentegen verkeert niet in allergrootse doen. In de laatste zes matchen in de Premier League liep het één keer tegen een nederlaag aan, speelde het tweemaal gelijk en kon het drie keer zegevieren. Daarnaast wachten Mohamed Salah en Roberto Firmino beiden nog steeds op een eerste doelpunt tegen Manchester United.

Finale EFL Cup

Chelsea - Manchester City, zondag 24 februari om 17.30 uur - live op Eleven Sports

De eerste trofee van het seizoen zal zondagavond naar Chelsea of Manchester City gaan. Maar zeker naar een Rode Duivel, want deze finale heeft natuurlijk ook een Belgisch tintje, met Eden Hazard bij Chelsea en Kevin De Bruyne en Vincent Kompany bij City.

The Citizens legden een relatief makkelijk parcours af richting de finale. De moeilijkste tegenstander was Fulham, degradatiekandidaat in de Premier League. Voor de rest troffen Pep Guardiola en co ploegen uit de lagere regionen van de Engelse voetballadder. De meest spraakmakende wedstrijd was het tweeluik tegen Burton Albion in de halve finale: de Engelse derdeklasser kreeg over twee wedstrijden 10 doelpunten om de oren (9-0 en 0-1). Chelsea kwam zwaardere tegenstanders tegen. Het schakelde achtereenvolgens Liverpool, Derby County (van Chelsealegende Frank Lampard, Bournemouth en dus Tottenham uit.

6-0. Dat waren de cijfers op het scorebord op zondag 10 februari in het Etihad Stadium van Manchester City. Kan Chelsea zondag revanche nemen? (Lees meer)

Jonas Creteur, Matthias Stockmans, Yassine Taouil, Kevin Van der Auwera en Steve Van Herpe