Het duurde even voor Omar Govea (ex-Mouscron) zijn draai vond bij The Great Old, maar in PO1 komt de Mexicaanse middenvelder eindelijk boven water. Hij legt uit waarom het zo lang duurde.

Omar Govea over...

... zijn lange aanpassingsperiode:

'In feite speelt Antwerp niet echt mijn stijl, ik ben eerder technisch ingesteld, maar ik heb me aangepast. Ik zou het zo stellen: sinds het begin van dit seizoen heb ik iets nieuws geleerd. Agressiviteit was niet mijn sterkste kant, maar ik ben daar beter in geworden. Ik heb vooruitgang geboekt op een domein waar ik nog zwaktes had. De coach wil smeerlapjes, dat ben ik nog niet maar ik begin in de buurt te komen. In mijn eerste match voor Antwerp pakte ik rood. Al die maanden later begrijp ik nog altijd niet wat ik toen gedaan heb. Ik heb er geen woorden voor. Het was mijn debuut, ik wilde me tonen. Te veel. Ik was veel te fel. Ik ben daar totaal de mist in gegaan. Ik weet nu dat het een fout is die ik nooit meer zal maken. Uit die ene fase heb ik heel veel geleerd.'

... de kritiek op de speelstijl van Antwerp:

'De ploeg drijft niet uitsluitend op fysiek. Kijk maar naar al die technische spelers die we hebben. Men vergist zich als men zegt dat er bij Antwerp alleen voetballers zitten die hard kunnen spelen, die vooral het spel afbreken. We hebben een goeie mix, een team dat compleet is. Maar ik geef toe: de stijl van Genk, dat is mijn stijl... Ik hou echt van hun manier van spelen. Zelfs als ze onder druk komen, proberen ze voetballende oplossingen te zoeken, dat is prettig om naar te kijken. Zij spelen het mooiste voetbal in België. Ons voetbal is misschien niet mooi om te zien, maar we knokken om matchen te winnen. Het is een harde, potige stijl, maar het heeft ons hoog in de klassering gebracht. Ik herinner me nog heel goed de wedstrijden die ik met Mouscron tegen Antwerp heb gespeeld, dat ging er ook zo hard aan toe. Het is al een tijd zo dat het erg lastig is om tegen Antwerp te voetballen. Dat is niet begonnen met de ploeg van dit seizoen...'

... zijn landgenoot Guillermo Ochoa:

'We hadden nooit met elkaar gesproken voor ik naar België kwam. Toen ik net bij Mouscron zat, speelden we een vriendschappelijke wedstrijd tegen Standard. Hij is me toen komen opzoeken in onze kleedkamer. Niet andersom! Te gek. Hij legde zelf het contact, dat was erg bijzonder. Hij, de halfgod van het Mexicaanse voetbal, en ik, een nobele onbekende...'