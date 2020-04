De veelbesproken ex-advocaat Laurent Denis laat zijn 'expertise' promoten bij Standardspelers.

De naam van Laurent Denis duikt op in een brief die een advocate, ene Josée Batinde, stuurde naar verscheidene Standardspelers. In het document staat een uitleg over de impact die de coronacrisis kan hebben op de salarissen van de spelers. Batinde sluit af met de vermelding: in samenwerking met meneer Laurent Denis (expert in sportrecht).

Denis trad vroeger zelf op als advocaat, onder andere voor Anderlecht. Maar die job mag hij niet meer uitoefenen sinds zijn veroordeling in het omkoopschandaal rond gokchinees Zheyun Ye.

In 2018 kwam hij als juridische rechterhand van makelaar Mogi Bayat weer in een slecht daglicht toen hij, net als Bayat, gearresteerd werd in het Propere Handendossier. Dat gaat vooral over malversaties in de profvoetbalwereld.

Maar ook die affaire, waarin hij nog niet veroordeeld werd, doet Denis dus geen afstand nemen van het voetbal. Dat geldt ook voor Bayat, die erg aanwezig is bij Standard.

De naam van Laurent Denis duikt op in een brief die een advocate, ene Josée Batinde, stuurde naar verscheidene Standardspelers. In het document staat een uitleg over de impact die de coronacrisis kan hebben op de salarissen van de spelers. Batinde sluit af met de vermelding: in samenwerking met meneer Laurent Denis (expert in sportrecht). Denis trad vroeger zelf op als advocaat, onder andere voor Anderlecht. Maar die job mag hij niet meer uitoefenen sinds zijn veroordeling in het omkoopschandaal rond gokchinees Zheyun Ye. In 2018 kwam hij als juridische rechterhand van makelaar Mogi Bayat weer in een slecht daglicht toen hij, net als Bayat, gearresteerd werd in het Propere Handendossier. Dat gaat vooral over malversaties in de profvoetbalwereld. Maar ook die affaire, waarin hij nog niet veroordeeld werd, doet Denis dus geen afstand nemen van het voetbal. Dat geldt ook voor Bayat, die erg aanwezig is bij Standard.