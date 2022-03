De Nederlander Marc Overmars is de nieuwe directeur voetbalzaken van eersteklasser Antwerp, zo bevestigt de club maandagmiddag tijdens een persmoment.

Het is een zeer opvallende aanstelling, want Overmars besloot begin vorige maand te vertrekken bij Ajax, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van de Amsterdamse club. Hij zou gedurende een langere periode aan meerdere vrouwelijke collega's grensoverschrijdende berichten hebben gestuurd. Nu is hij naar eigen zeggen 'klaar voor een nieuw hoofdstuk' in zijn carrière. Antwerp stelt dan weer Overmars een tweede kans te willen geven.

Zowel Overmars zelf als algemeen directeur van Antwerp Sven Jaecques kreeg tijdens de persconferentie een pak vragen te verwerken over de manier waarop Overmars moest vertrekken bij Ajax en of het wel een goed idee is om hem - zo snel - weer in een gelijkaardige functie aan de slag te laten gaan. 'We hebben Marc verteld wat onze normen en waarden zijn', reageerde Jaecques. 'Maar we zijn ook een club die mensen een tweede kans wil geven.' Voorafgaand overleg met vrouwelijke personeelsleden was er niet.

Geen stap terug

Overmars zelf wilde er duidelijk nog weinig over kwijt. 'Dit is een nieuwe periode, een nieuw hoofdstuk, en daar wil ik graag met iedereen hier goed aan beginnen', zei hij. Hij beloofde wel dat soortgelijk gedrag bij Antwerp niet meer zou voorvallen.

Over het sportieve project van Antwerp was Overmars minder kort van stof. 'Er was ook interesse van andere clubs, maar met Antwerp zijn we er snel uitgekomen', zegt hij. 'Het is een club van het volk en ik zie het groeipotentieel van de stad en de club. Je mag niet vergeten wat hier de afgelopen vijf jaar is opgebouwd. Ik hoop dat we er gezamenlijk iets moois van kunnen maken.'

Antwerp is alvast geen stap terug, vindt Overmars. 'Ik heb natuurlijk in de Champions League gewerkt, maar daar wil ik ook weer naartoe met Antwerp', stelt hij. 'Ajax en Antwerp zijn allebei begonnen als cricketclub en spelen in rood en wit, dat zijn de kleine overeenkomsten. Je kan ze op sportief vlak nu niet vergelijken, maar Ajax heeft ook moeten groeien doorheen de jaren. De opbouw is daar goed gelukt, ik kijk ernaar uit om dat in deze nieuwe periode ook te doen.'

Juiste persoon

Sven Jaecques toonde zich ook in zijn nopjes met het aantrekken van Overmars. 'Ik denk dat we hier opnieuw een heel grote stap vooruit zetten', zegt de algemeen directeur. 'Hopelijk spelen we straks voor de vierde keer Play-off I en we kunnen vandaag met veel trots onze nieuwe directeur voetbalzaken voorstellen. Na het vertrek van Luciano D'Onofrio wilden we niet over één nacht ijs gaan om iemand aan te trekken met een enorme ervaring, eventueel ook internationaal. We moesten de juiste persoon vinden die past bij het project, de club en de ambitie die intussen gekend is.'

Marc Overmars tekent bij Antwerp een contract van vier jaar en wil naar eigen zeggen zo snel mogelijk aan de slag. 'Ik ga hier morgen/dinsdag al eens rondlopen', stelt hij. Contact met hoofdcoach Brian Priske was er nog niet en er zou ook nog niet concreet zijn gesproken over het transferbudget van komende zomer.

