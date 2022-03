De Russische voormalige aanvallende middenvelder Valery Karpin heeft zijn contract als Russisch bondscoach tot eind dit jaar verlengd, zo maakte de Russische voetbalfederatie RFU donderdag bekend in een mededeling aan het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap TASS.

De intussen 53-jarige Karpin was vorige zomer de opvolger van Stanislav Cherchesov, die na het tegenvallend EK moest opstappen. Na onder meer een kansloze nederlaag tegen de Rode Duivels wisten de Russen de groepsfase niet te overleven.

Karpin kreeg als belangrijkste opdracht Rusland naar het WK van eind dit jaar in Qatar te loodsen, maar ook daar mogen ze intussen een streep door maken. In groep H grepen ze met een tweede plaats naast rechtstreekse kwalificatie. In principe kregen ze hierna een herkansing in de barrages, maar na de Russische inval in buurland Oekraïne kregen ze van de Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese Voetbalconfederatie UEFA een wereldwijde schorsing opgelegd. De timing van de contractverlenging van de bondscoach is dan ook hoogst opmerkelijk. 'We hopen allemaal dat ons nationale team nog steeds de kans krijgt om de barrages voor het WK af te werken', klinkt het hoopvol bij Karpin. De Russische bond heeft daarvoor een procedure aangespannen bij het Internationaal Sporttribunaal TAS, maar de verwachting is dat het beroep niet veel zal opleveren.

Hij zal zijn functie combineren met het hoofdtrainerschap bij eersteklasser FK Rostov, waar hij ook al aan de slag was voor hij bondscoach van Rusland werd. Voordien coachte hij Torpedo Armavir, Real Mallorca en Spartak Moskou.

