Moeskroen moet voor de vijfde keer in zes jaar tijd naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om zijn licentiedossier te verdedigen. Een ontbrekende begroting en vooral het onderzoek naar de directe betrokkenheid van makelaars op Le Canonnier doen Moeskroen de das om.

Nadat KV Mechelen veroordeeld was tot de degradatie - ondanks een mislukte poging tot matchfixing - probeerde het zijn vel te redden door de licentie van Moeskroen aan te vallen. Volgens de Mechelaars trokken makelaars sinds een overname in 2015 aan de touwtjes bij de Henegouwse ploeg, wat strikt verboden is door het bondsreglement en de FIFA. Ook SK Lierse en Cercle Brugge (mei 2015), OH Leuven, STVV en Westerlo (mei 2016) en opnieuw Westerlo en Lommel (mei 2017) hadden die mogelijke link met makelaars al aangeklaagd, maar beten voor het Belgisch Arbitragehof voor de sport (BAS) telkens in het zand.

Mechelen bracht bal aan het rollen

Malinwa lanceerde in april 2018 een juridische drietrapsraket: een procedure voor het BAS tegen de toegekende licentie van Moeskroen, eentje voor de Belgische Mededingingsautoriteit en een strafklacht met burgerlijke partijstelling. Die juridische acties trok de uiteindelijke degradant zelf in, maar de bal was al aan het rollen gegaan en de strafklacht werd opgepikt door het federaal parket. Sindsdien loopt er een onderzoek naar de structuur van Moeskroen.

Speurders probeerden uit te pluizen of les Hurlus in handen waren gekomen van zakenman Fali Ramadani en zijn Israëlische partner en makelaar Pini Zahavi. Het duo streek in 2015 neer op le Canonnier. Moeskroen werd eigendom van Gol Football Malta, een satellietbedrijf van Zahavi. Later zouden andere vennootschappen, als Latimer en Bogo Limited, de club overkopen, waarmee de verstrengde regels rond Third Party Ownership (TPO) omzeild werden. Telkens was er een link te leggen met Pini Zahavi. Toch wist Moeskroen elke keer de licentie vast te houden.

Het gerecht liet sinds 2018 behalve bij Moeskroen ook huiszoekingen uitvoeren bij de KBVB, de Pro League en het BAS. Het federaal parket zocht naar bewijzen voor de vermoedens dat Moeskroen valse documenten geproduceerd heeft om de licentie voor eersteklassevoetbal via het BAS te verkrijgen.

Bij de ondernemingsrechtbank in Doornik botste de rechter in oktober 2019 in het dossier met neergelegde stukken op een nota die bewees dat de club in zijn licentiedossiers van de voorbije jaren niet helemaal eerlijk was geweest. Mailverkeer uit 2017 en 2018 tussen Pini Zahavi en Marc Rautenberg, de luitenant van Fali Ramadani, bewijst volgens de Licentiecommissie dat makelaars er al die jaren de touwtjes in handen hadden.

Geen duidelijk begroting

Omdat de Licentiecommissie constateert dat Moeskroen de voorbije jaren loog voor zijn licentie, ondanks een ondertekende verklaring op eer, grijpen de Henegouwers nu wel naast een licentie. Er waren bovendien ook nog veel vragen over de levensvatbaarhied, omdat Moeskroen geen duidelijke begroting kan voorleggen. Volgens de club zorgde de coronacrisis ervoor dat investeerders in extremis afhaakten.

Moeskroen kondigde woensdagavond meteen aan beroep aan te tekenen tegen de licentieweigering. Dat moet voor 14 april gebeuren. Het BAS behandelt de klacht op een nader te bepalen datum en doet uiterlijk 10 mei uitspraak. Als de Henegouwers deze keer bot vangen, zakken ze naar de eerste amateurklasse.

