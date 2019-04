Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) eist op basis van de bevindingen van onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen dat de sportieve promotie van KV Mechelen naar 1A ongedaan wordt gemaakt. Het Bondsparket vordert ook de degradatie naar 1B voor Waasland-Beveren.

Beide clubs riskeren ook met een puntenhandicap aan het volgend seizoen te beginnen, zo vernam Belga dinsdagavond uit goede bron.

Het Bondsparket vordert dat KV Mechelen volgend seizoen niet naar 1A mag promoveren. Voor procureur Kris Wagner moet Malinwa in de Proximus League blijven en moet er voor beide periodes een handicap van zes punten opgelegd worden. Tegen Waasland-Beveren wordt dan weer de degradatie naar 1B gevorderd, alsook een handicap van zes punten, verspreid over de twee periodes.

De betrokken bestuurders hangt een schrapping van de bondslijsten boven het hoofd. Voor Olivier Myny bedraagt de vordering een jaar schorsing, waarvan elf maanden voorwaardelijk.

De Geschillencommissie Hoger Beroep zal op 30 april een kalender opstellen voor de disciplinaire procedure. Het belooft een juridisch getouwtrek te worden, maar als KV Mechelen en Waasland-Beveren uiteindelijk veroordeeld worden tot 1B betekent dat goed nieuws voor Sporting Lokeren - dat sportief degradeerde, maar zo opgevist wordt en in 1A mag blijven - en Beerschot Wilrijk - dat de promotiefinale verloor van Malinwa, maar toch naar de hoogste klasse zou mogen.

Het disciplinaire onderzoek van de onderzoekscommissie omhelsde de wedstrijden KV Mechelen/Waasland-Beveren en Eupen/Moeskroen op de slotspeeldag van vorig seizoen in de Jupiler Pro League. Ebe Verhaegen, die in november 2018 aangesteld werd door het Bondsparket als onderzoekscoördinator, verhoorde het voltallige scheidsrechterskorps in 1A en 1B (uitgezonderd de VAR), maar ook spelers, agenten, bestuurders en trainers werden uitgevraagd over die wedstrijden. Verhaegen vulde zijn eigen onderzoek aan met bevindingen van het federaal parket, dat de KBVB inzage in het strafdossier had verleend.

Het resultaat van het onderzoek werd overgemaakt aan bondsprocureur Kris Wagner, die in samenspraak met zijn onderzoekscoördinator besliste om Waasland-Beveren en KV Mechelen te vervolgen. De wedstrijd Eupen-Moeskroen op de slotspeeldag van vorig seizoen werd zonder gevolg geklasseerd.

Dat betekent niet meteen dat er niets verdachts gevonden werd, maar er waren in elk geval onvoldoende harde bewijzen. De KBVB zelf laat het in het midden. Verhaegen adviseerde in zijn eindverslag om behalve KV Mechelen en Waasland-Beveren ook dertien andere personen (vooral agenten en clubleiders) te vervolgen, wat Wagner dinsdag dan ook deed.

Disciplinair onderzoek naar scheidsrechters nog niet afgerond

De onderzoekscommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zijn onderzoek naar wedstrijdvervalsing in de degradatiestrijd van vorig seizoen afgerond, maar zet zijn speurwerk naar de rol van de scheidsrechters intussen voort. Dat vernam Belga dinsdag uit welingelichte bron.

KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien personen moeten zich voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden met betrekking tot het onderzoek naar eventuele wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen. Het gaat hierbij om de (voormalige) Mechelse bestuursleden Olivier Somers, Johan Timmermans, Stefaan Vanroy en Thierry Steemans. Bij Waasland-Beveren gaat het om voorzitter Dirk Huyck, financieel directeur Olivier Swolfs, bestuurslid Walter Clippeleyr, ex-voorzitter Jozef Van Remoortel, en voormalig Beveren-speler Olivier Myny.

De overige vier opgeroepen personen zijn spijtoptant Dejan Veljkovic, en de spelersmakelaars Evert Maeschalck, Walter Mortelmans en Thomas Troch, zo blijkt uit het oproepingsdocument voor de Geschillencommissie dat Belga kon inkijken. Onder die dertien personen bevinden zich dus geen scheidsrechters, want het onderzoek naar de betrokkenheid van refs in het matchfixingluik is nog lopende.

Bart Vertenten leidde de belangrijke degradatiematch tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren in goede banen. De onderzoekscommissie gaf in eerste instantie de prioriteit aan het onderzoek naar de betrokkenheid van de clubs, omdat er daar een zekere tijdsdruk heerste. Idealiter valt er een uitspraak voor 30 juni 2019, wanneer de klassementen definitief worden afgesloten.

Bovendien hadden refs Vertenten en Sébastien Delferière in het kader van het strafonderzoek bepaalde voorwaarden, zoals het verbod op contact met de voetbalwereld en zwijgplicht, opgelegd gekregen. Die zorgden ervoor dat het moeilijk was om beide scheidsrechters, die een goede band onderhielden met spilfiguur Veljkovic, te verhoren.

Moeskroen en Eupen gaan volledig vrijuit bij Voetbalbond

Het naar eerste klasse gepromoveerde en Bekerfinalist KV Mechelen, Waasland-Beveren en in totaal dertien personen moeten zich binnenkort verantwoorden voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), maar Eupen en Moeskroen hoeven zich geen zorgen meer te maken. Het onderzoek naar hun onderlinge wedstrijd in de degradatiestrijd eind vorig seizoen werd dinsdag geklasseerd, zo maakte de KBVB bekend.

Eupen redde zich vorig seizoen pas op het nippertje na een 4-0 zege tegen Moeskroen op de slotspeeldag, waarbij de vier thuisdoelpunten allemaal in de laatste zestien minuten van de wedstrijd vielen. Eupen moest ook scoren om het behoud te verzekeren, want KV Mechelen stond al snel 2-0 voor - wat ook de eindstand zou worden - tegen Waasland-Beveren en dus moesten de Oostkantonners met minstens drie doelpunten verschil winnen.

Een huzarenstukje dat ook bij de onderzoekscommissie van de KBVB wenkbrauwen deed fronsen en dus werd er besloten om die match onder de loep te nemen - in tegenstelling tot het federaal parket, dat enkel een onderzoek opende naar de wedstrijden KVM - Waasland-Beveren en Antwerp - Eupen.

Ebe Verhaegen, die in november 2018 aangesteld werd door het Bondsparket als onderzoekscoördinator, verhoorde het voltallige scheidsrechterskorps in 1A en 1B (uitgezonderd de VAR), maar ook spelers, agenten, bestuurders en trainers werden uitgevraagd over die wedstrijden. Verhaegen vulde zijn eigen onderzoek aan met bevindingen van het federaal parket, dat de KBVB inzage in het strafdossier had verleend.

Het resultaat van het onderzoek werd overgemaakt aan bondsprocureur Kris Wagner, die in samenspraak met zijn onderzoekscoördinator besliste om Waasland-Beveren en KV Mechelen te vervolgen. De wedstrijd Eupen-Moeskroen op de slotspeeldag van vorig seizoen werd echter zonder gevolg geklasseerd. Dat betekent niet meteen dat er niets verdachts gevonden werd, maar er waren in elk geval onvoldoende harde bewijzen. De KBVB zelf laat het in het midden. Voor Moeskroen is het een tweede opsteker op korte tijd, een tweetal weken geleden kregen ze ietwat verrassend hun proflicentie voor komend seizoen.

Nochtans voert het federaal parket al enige tijd een onderzoek naar 'les Hurlus' naar valsheid in geschriften, gebruik ervan en oplichting, omdat via buitenlandse maatschappijen gepoogd zou zijn te verbergen dat de voetbalclub onder controle stond van spelersmakelaar Pini Zahavi. Dat is volgens het bondsreglement verboden. Moeskroen wordt er ook van verdacht valse documenten te hebben ingediend bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS), in het kader van de licentieaanvraag vorig seizoen. Die werd eerst geweigerd, maar in beroep toch verkregen. Het parket wil nagaan of Moeskroen dankzij kunstgrepen onwettig in eerste klasse is gebleven.

Anderzijds wordt Moeskroen ervan verdacht door illegale financiering van miljoenen euro's uit offshorebedrijven gesteund te worden. Half november 2018 voerde het gerecht al huiszoekingen uit bij de voetbalclub, enkele bestuurders van de club, de KBVB en het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Ook na die huiszoekingen stelden de speurders en de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) dat er op de rekening van de club aanzienlijke bedragen verschenen, die meteen weer doorgestort werden naar rekeningen in fiscale paradijzen.

Moeskroen werd onder voorlopig bewind geplaatst en een Brusselse onderzoeksrechter legde beslag op enkele rekeningen. Dat geld kan voorlopig niet gebruikt worden, waardoor de licentie in gevaar was. De financiële gezondheid van een club is namelijk een van de belangrijkste voorwaarden voor de licentie, maar toch kreeg de club medio deze maand op dat vlak dus goed nieuws.