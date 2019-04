KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien personen (voornamelijk clubleiders en agenten) moeten zich voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden met betrekking tot het onderzoek naar eventuele wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen.

Dat maakte de KBVB dinsdag bekend.

De Belgische bond heeft intussen zijn onderzoek naar de verdachte wedstrijden KV Mechelen - Waasland-Beveren en Eupen - Moeskroen afgerond. Het dossier betreffende die tweede wedstrijd werd geklasseerd zonder gevolg.

Op 30 april komt de Geschillencommissie samen om de kalender op te stellen waarop het dossier behandeld zal worden. Na de afhandeling is er beroep mogelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Uiterlijk op 30 juni 2019 - de slotdag van het huidige seizoen - moet er een definitieve uitspraak komen.

Waasland-Beveren 'enorm geschrokken' van oproeping in matchfixingdossier

Waasland-Beveren heeft het volledige dossier van de onderzoekscommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) nog niet bestudeerd, maar is geschrokken dat de club wordt opgeroepen voor eventuele wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen. "Je kan niet gestraft worden voor iets waar je niet aan meegewerkt hebt", reageert woordvoerder Martijn De Jonge dinsdag bij Belga.

De Waaslanders zijn verrast. "We zijn enorm geschrokken, omdat we helemaal niets met deze zaak te maken hebben. Je kan niet gestraft worden voor iets waar je niet aan hebt meegewerkt." De club is momenteel nog aan het onderzoeken wat er Waasland-Beveren precies ten laste wordt gelegd. "Maar we zullen ons hoe dan ook juridisch grondig voorbereiden."