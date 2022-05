Hoeveel betalen we nog voor een voetbalticket en is dat veel meer dan wat we vóór corona betaalden? CheapTickets.be zocht het uit en kwam tot de conclusie dat de Belgische voetbalfan veel meer moet betalen dan vroeger, maar dat de tickets nog steeds goedkoper zijn dan in het buitenland.

Voetbal en natuurlijk ook de hele maatschappij heeft er een financieel zware tijd op zitten. Door de coronacrisis werd de sport een tijdje on hold gezet, waardoor sommige clubs hun spelers niet meer konden betalen en hen zelfs op tijdelijke werkloosheid wilden zetten. COVID hakte er met andere woorden stevig in, maar zien we dat nu ook terug in de ticketprijzen voor het Belgisch en Europees voetbal? CheapTickets.be zocht uit of deze duurder zijn geworden dan het geval was voor de crisis en of onze Belgische clubs daarmee een Europese trend volgen of niet.

De site verzamelde gegevens van tickets tussen 2016 en 2018, toen er nog geen sprake was van corona, en vergeleek ze met die van dit jaar. Daarbij springen de Belgische kaartjes meteen in het oog. In vergelijking met 2017 zijn de prijzen in onze Jupiler Pro League namelijk met 54,76% gestegen. Dat is meer dan de helft erbij.

Daarnaast keek CheapTickets.be ook naar de tickets in Oostenrijk, de Engelse Premier League, de Duitse Bundesliga, de Nederlandse Eredivisie en de Italiaanse Serie A. In vergelijking met die landen is het verschil in ons land spectaculair groot. Enkel de Premier League komt nog een beetje in de buurt van onze prijsstijging, terwijl er nauwelijks verschil te merken is in Italië.

Competitie Prijsstijging Jupiler Pro League (België) +54.76% Premier League (Engeland) +32.14% Bundesliga (Oostenrijk) +18.75% Eredivisie (Nederland) +18.33% Bundesliga (Duitsland) +9.53% Serie A (Italië) +2.27%

'Deze data tonen aan dat tickets meer gestegen zijn dan de inflatie en dat voetbal dus steeds minder en minder betaalbaar wordt', concludeert Steffen Boon, Global Marketing Director bij CheapTickets.be. 'Hoewel de meeste stadions opnieuw volledig open zijn, blijven de clubs dus toch de noodzaak voelen om de ticketprijzen te verhogen om zo de verliezen van de afgelopen jaren goed te maken. Dat is geen goede evolutie, want zo trek je minder toeschouwers naar de wedstrijden.'

België gemiddeld

Maar wil dat ook zeggen dat je beter in het buitenland naar het voetbal kan gaan kijken? Zeker niet. België staat van de 28 onderzochte land op een 13e plaats. Voor een gewone wedstrijd betaal je bij ons achter het doel gemiddeld 41 euro. Voor eentje langs de zijlijn is dat 44 euro. De duurste kaartjes vind je dan weer in de Bundesliga. Daar is het gemiddeld 87,75 voor een plaatsje achter de goal en maar liefst 128 euro voor de zijlijn. Niet vreemd dus dat de prijzen in de Bundesliga maar met 10% gestegen zijn. Op een derde plek staat trouwens de Amerikaanse MLS, waar je al 63 euro moet ophoesten voor een plaatsje achter de goal en bijna 120 euro voor goed zicht langs de zijlijn.

Als je echt goedkoop voetbal wil zien, dan moet je naar Qatar, Paraguay of Chili. Daar betaal je niet meer 2,60 voor een voetbalkaartje.

Lees hier het volledige onderzoek.

