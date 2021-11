Uit statistieken van onderzoeksbureau CIES blijkt dat Cerclespeler Rabbi Matondo de meeste dribbels per 100 minuten probeert in de Belgische hoogste klasse. De 21-jarige Welshman doet zelfs beter dan Neymar en Kylian Mbappé.

Als je dezer dagen dribbels wil zien, dan moet je bij Cercle Brugge zijn. Volgens onderzoeksbureau CIES is Rabbi Matondo namelijk de actiefste dribbelaar in de Jupiler Pro League. CIES werkt daarvoor met een 'Dribble Index' die het aantal dribbels per 100 gespeelde minuten aangeeft. Matondo's index is 6.54 wardoor de Welshman op een 19e plaats belandt en zo zelfs toppers als Neymar (6.28) en Kylian Mbappé (5.33) achter zich laat.

CIES berekende de index voor alle spelers uit de 33 grootste competities wereldwijd. Helemaal aan kop staat de Spanjaard Adama Traoré met 11.24 dribbels per 100 minuten. Op ruime afstand staan Nahuel Lujan (9.68, Universidad de Chile, Chili) en Chidea Ejuke (9.92, CSKA Moskou, Rusland).

Voor de Belgische Jupiler Pro League is de best genoteerde speler dus Matondo, gevolgd door Musa Al Taamari (6.17, OH Leuven). De beste (en ook enige) Belg in de lijst, is verrassend genoeg geen Rode Duivel, maar wel Christian Brüls. De aanvaller van STVV heeft een index van 5.18.

Speler Index % Succes Rabbi Matondo (Cercle) 6.54 50 Musa Al Taamari (OH Leuven) 6.17 57 Selim Amallah (Standard) 5.40 59,1 Konan N'dri (KAS Eupen) 5.33 46,7 Loïc Lapoussin (Union) 5.28 61,1 Christian Brüls (STVV) 5.18 70,9 Anass Zaroury (Charleroi) 5.15 58,9

Naast de index berekende CIES ook het aantal geslaagde dribbels van de spelers in de ranglijst. Daarin scoort wereldwijd Manor Salomon van Sjachtar Donetsk het hoogste percentage (80,6%), gevolgd door Traoré (78,9%). De beste op de Belgische velden is niet Matondo - de Welshman van Cercle slaagt maar in 50% van zijn dribbels - maar Brüls. De 33-jarige winger van STVV behaalt een percentage van maar liefst 70,9% en staat zo elfde in de lijst.

Voor de volledige lijst van CIES, kan u hier terecht.

