Waarom is het multiculturele Brussel niet aanwezig in de voetbaltribunes in de hoofdstad? Sander Van Waesberge, student aan de VUB, onderzocht het in zijn masterproef.

In 2020 had 75 procent van de Brusselaars een migratieachtergrond, maar dat merk je niet op de tribunes van Anderlecht of Union. Waarom slagen de Brusselse voetbalclubs er nog steeds niet in om dit publiek aan te trekken, vroegen ze zich aan de VUB af? Sander Van Waesberge onderzocht het, aan de hand van gesprekken met Brusselse voetballiefhebbers met een migratieachtergrond.

Technologie speelt een grote rol. Fans met een migratieachtergrond kunnen vanop afstand makkelijk in contact blijven met de ploeg waarmee zij (of hun ouders) van jongs af aan zijn opgegroeid. Veel voetbalfans geven aan dat er daardoor voor hen geen reden is om een nieuwe band op te bouwen met een Brusselse club. Vaak worden supporters ook onder invloed van familie of vrienden reeds fan van een club op zeer jonge leeftijd en blijven ze die trouw voor de rest van hun leven.

Geografische identiteit en integratie spelen ook mee. Een supporter die zich voornamelijk Belg voelt heeft een grotere kans om te supporteren voor een Brusselse ploeg dan een supporter die zich totaal geen Belg voelt.

Opvallend: ook de kwaliteit van het voetbal speelt een rol. Voor fans die afkomstig zijn uit een land met een sterke competitie, bijvoorbeeld de Spaanse, is dit de reden om niet voor een Brusselse club te supporteren. Voor anderen, afkomstig uit landen met minder goede competities, is dat net een reden om wél te supporteren voor een Brusselse club.

