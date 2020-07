De provinciale crisiscel van Antwerpen heeft maandagavond beslist dat contactsporten in ploegverband voor personen ouder dan achttien jaar verboden zijn op het hele grondgebied. Het is onduidelijk wat de impact daarvan is op de promotiefinale, de bekerfinale en de competitiestart.

Het profvoetbal telt vier Antwerpse clubs, waarvan er twee komend weekend al in actie moeten komen. Antwerp speelt zaterdag in Brussel de bekerfinale tegen Club Brugge, Beerschot werkt zondag de return van de 1B-promotiefinale af in Leuven.

Die duels kunnen dus in principe wel nog plaatsvinden, maar door het verbod uitgevaardigd door de crisiscel zouden trainingen op Antwerps grondgebied niet meer mogelijk zijn. Dat heeft ook gevolgen voor KV Mechelen, Westerlo en Union Sint-Gillis. De Brusselse 1B-club traint op een oefencomplex in Lier.

De maatregelen gelden minstens voor vier weken, waardoor ook de eerste thuiswedstrijden van Antwerp, KV Mechelen, Beerschot en Westerlo in het nieuwe seizoen 2020-2021 mogelijk niet kunnen plaatsvinden. In 1A hoopt de Pro League nog steeds op 8 augustus van start te kunnen gaan, de duels in 1B zouden volgens de huidige planning twee weken later op gang gefloten worden.

Bij de betrokken ploegen is het op dit moment onduidelijkheid troef. Ook de Pro League werd nog niet op de hoogte gebracht. 'We wachten op meer info', klinkt het maandagavond kort.

