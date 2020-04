Kan de raad van bestuur van de Pro League zomaar beslissen om de competitie stop te zetten? Of om Beerschot en OHL te laten promoveren? Een poging tot wegwijs in het kluwen.

Vrijdagnamiddag belandde hij in onze mailbox, de open brief aan de voorzitter, de raad van bestuur en de CEO van de Pro League. Daarin de legitieme vraag van een grote meerderheid van de profclubs om snel een beslissing te nemen inzake de huidige competitie. Allerhande argumenten werden opgesomd: de eerlijke sportieve afwikkeling van de competitie, de moeilijke privésituatie van de buitenlanders en de economische realiteit van ons voetbal. Spelen achter gesloten deuren of voetballers tot eind juni uitbetalen zonder inkomsten, beide scenario's zijn weinig aantrekkelijk. Morgen/donderdag is er een nieuwe raad van bestuur. Vorige week vielen er harde woorden, vooral na een tussenkomst van Marc Coucke, die ervoor pleitte om de competitie desnoods over de datum van 30 juni te tillen om toch play-off 1 én play-off 2 af te werken, eventueel zonder publiek. Wordt er dit keer wél een besluit genomen? De meerderheid wil op 1 juli herstarten met de nieuwe voorbereiding, om dan half augustus te starten met de nieuwe competitie. Op voorwaarde dat dan al mét publiek mag worden gespeeld. Anders moet het maar later. Dat de raad van bestuur nog geen beslissing nam, heeft met een aantal onzekerheden te maken: de positie van de overheid, die de maatregelen met veertien dagen verlengt en in tegenstelling tot elders massamanifestaties niet verbiedt voor lange tijd. Ook onduidelijk was vorige week de positie van de FIFA en de UEFA. Tot het moment dat zij zeggen tot wanneer het huidige kampioenschap mag lopen, wil de raad van bestuur geen enkel risico lopen. De druk is groot maar het financiële risico ook. In het andere geval was een besluit al lang gevallen, zegt men. Kan de raad van bestuur zelf beslissen om de competitie te stoppen na 29 speeldagen, en op basis van het huidige klassement, Club Brugge tot kampioen uitroepen en de Europese en degradatieplaatsen verdelen? Ja en neen. Ze kan dat beslissen, maar het is aan de algemene vergadering van de profclubs om die beslissing goed te keuren. Daarvoor is een meerderheid van tachtig procent nodig. Vervolgens moet die beslissing in juni worden bekrachtigd door de algemene vergadering van de KBVB. Wat met volgend seizoen? De meerderheid binnen de raad van bestuur is gewonnen voor een competitie met 18 in 2020/21, zonder play-offs. In dat scenario zou Waasland-Beveren, niet zakken en promoveren OHL en Beerschot allebei. Dat kan, mits goedkeuring van de algemene vergadering. Het initiatief van de open brief werd genomen door OHL, daarin gesteund door Beerschot, Lokeren en Roeselare. Ook Waasland-Beveren was meteen pro. De eerste twee mikken op promotie naar 1A. De laatste twee op het vermijden van de val naar de amateurklasse, op voorwaarde dat ze hun licentie halen. Blijven verweesd achter: Virton en Westerlo, de nummers één en twee in de algemene stand in 1B. Volgens één jurist kunnen zij met evenveel recht als OHL (derde) en Beerschot (vijfde) een plaats claimen in 1A, volgens een andere jurist is dat lastig. Virton stapt sowieso al naar het BAS om zijn licentie te halen en zit klaar voor een juridisch gevecht. Westerlo wacht voorlopig af.