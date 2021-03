Het BOIC wilt dat de Belgische olympische atleten hun vaccin vervroegd krijgen, maar wie waakt erover dat profvoetballers die krijgen?

FIFA-baas Gianni Infantino liet in januari al weten dat hij geen voorrang verwachtte voor de vaccinaties van profvoetballers. 'Dat de pandemie de voetbalkalender verstoort, maakt van voetballers nog geen prioriteit. We wachten geduldig af.'

In eigen land is men dezelfde mening toegedaan. Vlaams minister van Sport, Ben Weyts, benadrukte dat de impact van de Belgische competitie niet zo groot is als de Olympische Spelen en er dus geen haast achter de vaccinatie van profvoetballers zit.

Onduidelijkheid

De profvoetballers in België moeten dus nog niet direct hopen op een vaccin, maar de vraag is wie er voor gaat zorgen dat de voetballers gevaccineerd worden als het hun beurt is? Is dat de Belgische voetbalbond, de Pro League, de Belgische clubs of krijgen de spelers net als de burgers straks een uitnodiging in de bus?

'De verdeling van de vaccins start natuurlijk bij de overheid zelf, maar ik veronderstel dat de Pro League daar bijtijds een aanvraag zal voor indienen', denkt Robin Vanhoudt, clubarts van KV Mechelen. 'Zij zorgen ook voor de testprocedure in het Belgisch voetbal, dus ik denk dat zij voor de vaccinatie zullen instaan, maar er is daarover nog niet gecommuniceerd naar de clubartsen', gaat Vanhoudt verder.

'De vaccinatiestrategie wordt uitgetekend door de overheid en wij moeten die gewoon volgen', vertelt Stijn Van Bever, head of communications bij de Pro League.

In het Belgische profvoetbal spelen heel wat buitenlandse leenspelers die hier niet permanent verblijven. De vraag luidt hoe hun vaccinaties geregeld zullen worden: 'Dat zijn vragen die wij bij de Pro League ook stellen, maar alles hangt af van de timing van de overheid. Dat geldt zo voor inkomende, uitgaande transfers én voor leenspelers. Op dit moment kunnen wij niets anders dan die timing gewoon volgen', zegt Van Bever.

De clubs wachten op de Pro League, de Pro League wacht op de overheid. Wanneer, door wie en hoe de profvoetballers hun vaccins toegediend krijgen, is dus nog onduidelijk. 'Zoals iedereen in België tasten wij op dit moment in het duister', besluit Van Bever.

