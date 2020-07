De Pro League heeft woensdag de kalender bekendgemaakt voor het nieuwe seizoen.

Kampioen Club Brugge en Charleroi trappen de nieuwe Jupiler Pro League op gang op zaterdag 8 augustus (om 16u30). Later die dag is er nog Standard-Cercle Brugge en KV Oostende-Genk. Op zondag trekt Anderlecht naar STVV en is er nog de topper tussen Antwerp en Gent.

Verder zondag is er nog Zulte Waregem-KV Mechelen (om 16u) en Kortrijk-Eupen (om 20u45). Maandag sluiten Moeskroen en de winnaar van de play-offfinale in 1B, Beerschot of OH Leuven, de eerste speeldag af met een wedstrijd om 19 uur.

De Jupiler Pro League anno 2020-2021 begint zo opnieuw met een topper. Voor Charleroi, vorig seizoen de revelatie met een derde plaats, wacht meteen de erg lastige verplaatsing naar Club Brugge. Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat wilde na de presentatie niet spreken van een voordeel of een nadeel. 'Winnen zonder publiek in het Jan Breydelstadion is natuurlijk ook minder mooi', zei hij met een knipoog. 'Maar we zijn, als Charleroi zijnde, al heel blij dat deze wedstrijd tegenwoordig als een topwedstrijd wordt gecatalogeerd. Dat toont onze vooruitgang in het Belgisch voetbal.'

Roel Vaeyens, Chief Sports Officer bij Club Brugge, kon de openingswedstrijd ook wel smaken. 'Al verdenk ik er kalendermanager Nils Van Brantegem er wel van dat hij al meteen een Play-Off 1-sfeertje wilde creëren. Voor ons wordt het alleszins een erg moeilijke seizoensstart. Je mag immers niet vergeten dat we een week eerder ook al de voor ons enorm belangrijke bekerfinale tegen Antwerp spelen. Maar dit Club Brugge kan dat aan. We starten het seizoen opnieuw erg ambitieus. We willen proberen onze prestaties van vorig seizoen te herhalen en Europees misschien nog een tikje beter proberen te doen.'

