De wintermercato zorgde voor heel wat veranderingen bij de 1A-clubs. Hier vindt u een overzicht van de nieuwe spelerskernen.

De transferperiode van januari 2021 gaat de geschiedenis in als misschien wel een van de rustigste van de laatste jaren. Maar toch bleven de meeste clubs erg actief op de transfermarkt. Kijk maar naar Club Brugge waar 4 nieuwe namen werden verwelkomd, maar ook (tijdelijk) van vijf spelers afscheid werd genomen.

Ook bij Anderlecht was het deze maand erg druk. Met Ashimeru, Diaby een Larsen kwamen drie nieuwe huurlingen aan op Neerpede. Nog drukker was het aan de uitgaande kant, waar verder werd gewerkt aan de grote opkuis. Meer dan 10 spelers vertrokken deze maand bij Paars-Wit.

Antwerp, KRC Genk en KAA Gent gingen ook op zoek naar nieuwe spelers om hun kansen op play-off 1 gaaf te houden. Daar sprongen de transfers van Avenatti (van Standard naar Antwerp), McKenzie (van Philadelphia Union naar KRC Genk) en Tissoudali (van Beerschot naar KAA Gent) het meest in het oog.

Bij Charleroi, KV Kortrijk, STVV en Waasland-Beveren kwamen de meeste nieuwe spelers aan. Dat waren er telkens vijf. En ook bij Cercle Brugge, een andere ploeg die samen met Waasland-Beveren in de degradatiestrijd verwikkeld is, was het een komen en gaan van spelers.

Sport/Voetbalmagazine hield alles nauwkeurig bij zodat u het laatste deel van het seizoen perfect kan blijven volgen.

De downloadbare update van de spelerskern kan u hier vinden.

