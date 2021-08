Een ontketend AA Gent heeft zondag op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League Club Brugge een enorme oplawaai verkocht. De Buffalo's versloegen de landskampioen in de Ghelamco Arena met 6-1.

Gent nam tegen een weifelend verdedigend Club een blitzstart. Tarik Tissoudali (10.) trapte al vroeg de 1-0 voorbij Simon Mignolet en vijf minuten later verzilverde Julien De Sart (15.) een strafschop, na wild ingrijpen van Brandon Mechele.

Blauw-zwart stelde daar weinig tegenover en Gent had de overhand. Nurio (38.) scoorde nog voor halfweg de derde thuistreffer.

Ook na de pauze kreeg de landskampioen geen voet aan de grond in de Ghelamco Arena. Roman Bezus (61.) pegelde na een solo, na alweer tam verdedigen, de 4-0 tegen de touwen. Hans Vanaken (65.) milderde voor de bezoekers, maar Laurent Depoitre (66.) diepte de kloof meteen weer uit tot 5-1.

Alsof de vernedering nog niet groot genoeg was, sloeg ook Mignolet (79.) aan het knoeien. De Limburger liet een terugspeelbal van Mechele glippen: 6-1.

In de stand blijft Club (11 ptn) tweede, op gelijke hoogte met AS Eupen en achter leider Union (12 ptn). Gent (match minder) staat met zeven punten op de negende plaats met een trosje andere teams.

