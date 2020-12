Frédéric Vanheule, die KAA Gent volgt voor Sport/Voetbalmagazine, geeft uitleg bij het ontslag van Wim De Decker.

Het ontslag van Wim De Decker is al de derde in vijf maanden tijd bij KAA Gent. Wat kan hem specifiek worden aangewreven?

...

Het ontslag van Wim De Decker is al de derde in vijf maanden tijd bij KAA Gent. Wat kan hem specifiek worden aangewreven?Frédéric Vanheule: 'Een gebrek aan resultaten toch vooral, ook al werd hij niet gediend door de omstandigheden (constant defensief geblunder en het coronavirus, dat veel slachtoffers eiste). Het resultaat is belangrijk. Oud-coach Patrick Remy omschreef dat in het verleden nog het meest treffend, met zijn motto: "bien jouer, c'est gagner". De Fransman won vaak met een goaltje verschil, voerde zijn team naar de top van het klassement, maar uiteindelijk zorgde de interne onvrede binnen de spelersgroep ervoor dat hij doorgestuurd werd.'Je moet sterk in je schoenen staan bij de Buffalo's om als sportief eindverantwoordelijke het volledige vertrouwen te krijgen van het bestuursduo Ivan De Witte-Michel Louwagie. De lat hoog leggen en ambitie uitspreken, daar is niks verkeerd mee, maar soms moet je ook eens voor de spiegel gaan staan en in eerlijkheid oordelen of je organisatie al die voorwaarden kan invullen. Het wordt nu stilaan wel duidelijk dat er iets hapert aan het beleid.'Wie wordt de vierde coach van het seizoen? Gent zou graag Hein Vanhaezebrouck zien terugkeren, maar is die kans er?Vanheule: 'Daar kan alleen Hein Vanhaezebrouck zelf een antwoord op geven, na de operatie die hij eerder dit jaar onderging. De West-Vlaming gaf al meermaals aan dat een terugkeer pas mogelijk zou zijn in 2021. Opmerkelijk was wel dat hij als analist bij Play Sports een tijdje terug stevig van leer trok tegen de macht van de spelersgroep en de vrijheid in de kleedkamer. Toont dat zijn nog sterke verbondenheid?'Er is alleszins nood aan iemand met persoonlijkheid, die boven de profs staat maar die ook de bestuurstop kan overtuigen met een duidelijk sportief plan en offensief gekruid voetbal. Hein Vanhaezebrouck past hierin, terwijl ook Michel Preud'homme in het verleden goede punten scoorde.'Frank Vercauteren zou voor meer defensieve organisatie kunnen zorgen, wat De Decker eigenlijk moest bijbrengen, maar het is de vraag of de (kritische) Gentse achterban het klinisch spel van Vercauteren zou smaken. Recent nog lieten ze hun onvrede blijken via een open brief, iets waar De Witte en Louwagie niet ongevoelig voor zijn.'En iemand als Bernd Storck zal de koppositie in Slovakije (bij DAC Dunajská Streda) vermoedelijk niet laten schieten om hier weer een trein op de rails te zetten.'Waar liggen de ambities nog van dit Gent met een nieuwe coach en mag die nieuwe namen verwelkomen in januari?Vanheule: 'Via de competitie wordt het moeilijk om bij de eerste vier en play-off 1 te geraken, Europees zijn ze uitgespeeld, dus rest alleen de mogelijkheid voor Europees voetbal via play-off 2 en de Croky Cup.'Van zodra iedereen terug fit is (ook spelmaker Giorgi Tsjakvetadze en targetman Laurent Depoitre), moet een grondige kwalitatieve evaluatie worden gemaakt van het spelersbestand. En misschien moet ook een terugkeer van sportpsychologe Eva Maenhout worden overwogen, die in 2015 bij de titel werd geprezen om haar impact. Kan zij de frustratie en het ongeduld bij Roman Jaremtsjoek beter kanaliseren?'Wim De Decker verwees ook al vaker naar de broze mentale weerbaarheid. Van de 22 duels onder zijn hoede kwam KAA Gent maar liefst 15 keer op achterstand.'Nieuwe namen zullen sowieso volgen, want op dat vlak heeft de club een reputatie. Michel Louwagie doet vaak zaken in de winterstop. Hij haalt daarbij vaak aan dat die spelers dan een zekere inloopperiode krijgen om te wennen aan het - hogere - niveau.'