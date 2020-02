De aanvoerder van KV Mechelen neemt in een interview met Sport/Voetbalmagazine geen blad voor de mond. Een paar opmerkelijke passages.

Dit blad had een lang gesprek met Onur Kaya, de 33-jarige kapitein van KV Mechelen. We lijsten een paar van zijn opvallende uitspraken op.

Over het racistisch incident met Marco Ilaimaharitra op KV Mechelen

Onur Kaya: 'Ik zag dat er geduwd werd en ik hoorde dat er een supporter iets had geroepen. Meer kon ik uit dat incident niet opmaken. Je moest eens weten wat er allemaal naar mij wordt geroepen. Ik zal niet zeggen waar, maar het is altijd in hetzelfde stadion... 'Erdogan, ga terug naar je land.' Is dat niet racistisch?'

'Alles wat met huidskleur te maken heeft, ligt gevoelig.' Maar 'vuile Turk' roepen is van hetzelfde niveau als een donkere speler toeroepen dat hij bananen moet gaan eten.'

'Nu lach ik daarmee. Soms moet je je daar gewoon voor afsluiten. Onnozelaars heb je overal en het is de verantwoordelijkheid van de club om actie te ondernemen. Geef dat soort mensen een stadionverbod en basta.'

Over zijn reputatie

Onur Kaya: 'Ik vecht voor elke bal, ik ben heel expressief op een veld, maar soms kan ik over de rooie gaan. Ik zit aan acht gele kaarten en vijf daarvan waren voor reclameren. Mijn reputatie begint mij stilaan te achtervolgen. Voor de match krijg ik al een waarschuwing van de scheidsrechters: 'Onur, doe het vandaag een beetje rustig aan of anders krijg je geel.''

'Soms zeg ik al lachend aan mijn ploegmaats: als ik verbaal agressief ben tegen de scheidsrechter, dan zit ik in de match. Dat gaat er niet meer uit, hoor. Maar ik heb nog nooit rood gepakt en ik zal nooit een speler blesseren.'

Over het feit dat hij nooit voor een Belgische topclub gespeeld heeft

Onur Kaya: 'Ik heb trofeeën gewonnen, Europa League gespeeld met Zulte Waregem, gescoord tegen mijn ex-club Vitesse... De factor geluk is belangrijk. Ik zal geen namen noemen, maar bepaalde spelers die in de kern van onze topclubs zitten, zijn daar niet op hun plaats.'

'Voel ik mij miskend? Een beetje. Maar ik ben zeker niet de enige speler die onderschat wordt. Ik denk aan Selim Amallah, die bij Mouscron een gewone speler was en het nu uitstekend doet bij Standard.'

Lees het volledige interview met de kapitein van KV Mechelen in Sport/Voetbalmagazine van 12 februari.

