Hans Vanaken is een speler over wie geregeld nog twijfels rijzen. Onterecht, vinden onder meer Onur Kaya en Jelle Vossen in Sport/Voetbalmagazine.

'Ik heb nooit zo'n grote speler (1m95, nvdr) gezien met zo'n techniek', vertelt een bijna afgunstige Onur Kaya, zijn voormalige ploegmaat bij Lokeren, deze week in Sport/Voetbalmagazine.

'Het bijzondere van Hans is dat hij het voetenspel heeft van een speler van 1m70. Je kunt zeggen dat het niet mooi is om naar te kijken, dat hij wat traag is, maar hij heeft een buitengewone spelintelligentie.'

Premier League

Bovenstaande kwaliteiten springen minder in het oog dan die van de technische flankspelers die al van jongs af de Belgische nationale jeugdploegen bevolken.

Een en ander zou kunnen verklaren waarom er altijd twijfels blijven of Vanaken zou meekunnen in een topcompetitie.

'Ik denk dat dat een verkeerde discussie is', beweert Jelle Vossen, een van zijn beste vrienden, die vaak gaat tennissen met zijn provinciegenoot. 'Ik denk zelfs dat hij, ook wanneer hij niet top is, heel erg belangrijk blijft. Alle voetballers willen een Hans in hun ploeg hebben, want hij ziet alles op het veld en hij is altijd aanspeelbaar. Zijn imago van nonchalante speler, die niet explosief zou zijn en die niet wil werken of zijn voetje zetten, is gewoon een vooroordeel, een negatieve perceptie.'

Onur Kaya is het daarmee eens. 'Eerlijk gezegd denk ik dat hij sterker is dan een Dele Alli bij Tottenham. Hij is magerder en minder mooi om te zien, maar voor mij heeft hij zijn plaats bij zestien van de twintig Premier Leagueclubs.'

'Zijn creativiteitspiek schommelt nogal, maar hij loopt wel voortdurend als een gek. Het is zonneklaar, in elke wedstrijd maalt hij de meeste kilometers af.'

