De man van 1,67 meter met drie bekers op zijn palmares spreekt over de opgemerkte transferperiode van KV Mechelen en zijn naderende loopbaaneinde.

1. Na twee sportief sterke jaren begon dit seizoen minder goed voor KV. Betekent dat: weer met de voetjes op de grond? 'Het seizoensbegin was inderdaad niet goed. En we weten dat dat in onze competitie al snel tot een neerwaartse spiraal kan leiden. Dat is nu bij ons het geval, terwijl die vorig jaar net heel positief was. Ik ben ervan overtuigd dat er veel bepaald wordt in de eerste zeven of acht speeldagen van een competitie. Die zetten vaak de toon. Ik zie OHL of Beerschot bijvoorbeeld niet meer in de problemen komen. Dat zijn ploegen die goed voetbal spelen, die momenteel een zekere euforie kennen, zoals wij vorig jaar, en die allicht het ganse seizoen op die flow gaan voortdrijven. Wij daarentegen gaan moeten knokken om uit die negatieve spiraal te geraken. Ons geluk is dat dit seizoen iedereen van iedereen kan winnen, al denk ik dat Charleroi, Club Brugge en Standard er iets boven uitsteken.'2. Jullie mogen blij zijn dat Aster Vranckx gebleven is. Hij stond op het punt om in de slotseconden van de transferperiode nog naar Wolfsburg te verkassen. Was dat voor Mechelen een ramp geweest? 'Het had de clubkas flink kunnen spijzen, maar het is zonneklaar dat je zo'n speler niet op een dag tijd vervangt. Ik ben nogal close met Aster. Een kleine anekdote: van zodra hij bij ons in de eerste ploeg kwam, heb ik met mijn makelaar Peter Verplancke over hem gesproken. Ik zei: die jongen is goed, je moet hem nemen. Ik geloof dat hij er goed aan gedaan heeft naar mij te luisteren... ( lacht) Maar je moest al blind zijn om niet te zien dat Aster iets meer heeft dan een ander. Fysiek is hij een beest en hij infiltreert enorm goed. Ze zeggen dat hij op Axel Witsel gelijkt, maar ik vind hem minder verfijnd. Hij doet me eerder denken aan Arturo Vidal, ook al heeft hij nog veel te leren. Aan zijn passing kan nog geschaafd worden, aan zijn techniek ook, maar dat weet hij zelf.'3. Een aderlating in de laatste rechte lijn van de transferperiode was het vertrek van rechtsachter Jules Van Cleemput. Zeker gezien Issa Kabore na dit seizoen naar Manchester City gaat.'Wat wil je, de broers Bayat hebben de flair om zo'n transfer te realiseren. Dat is een echte aanwinst voor Charleroi, want Jules is een geweldige kerel, met enorme fysieke mogelijkheden en een topmentaliteit, die zich altijd helemaal geeft op training. Als Charleroi goed met hem omgaat, dan kunnen ze eenzelfde slag slaan als met Maxime Busi. Ik weet niet of ze hem voor 7 miljoen gaan kunnen verkopen, maar als Jules een goed seizoen speelt, dan is hij iemand die zijn waarde op een jaar tijd kan vervijfvoudigen. Ik heb meer moeite met de strategie van KV, dat na het vertrek van Issa zonder rechtsback gaat zitten.'4. In juni zul je einde contract zijn en je denkt duidelijk al aan je reconversie, want onlangs opende je een ijssalon in Brussel. Ga je in juni echt met pensioen? 'Ik weet alleen dat ik geen zin heb om na mijn carrière in een zwart gat te vallen. Vandaar dat project, samen met twee vrienden. De mensen verklaren me gek dat ik in volle coronacrisis een zaak opende, maar ze draait goed! Toch zie ik me eind dit seizoen nog niet stoppen met voetballen. Mijn avontuur in Mechelen zit er dan wel op, denk ik, want ik heb niet de indruk dat ze me nog een voorstel gaan doen.'5. Danijel Milicevic en Clément Tainmont zitten momenteel zonder club. Is het moeilijker dan vroeger voor een ancien om een plaats te krijgen in een eersteklasseploeg? 'Het is een slechte periode, vermoed ik. Mijn uitdaging zal zijn om een club te overtuigen om voor een ancien te gaan en het is niet zeker dat het zal lukken. Nochtans denk ik dat je voor een goed evenwicht vier of vijf dertigers in je ploeg nodig hebt. Ook al speel je niet, want ook voor in de kleedkamer is dat belangrijk.'