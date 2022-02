Iedere vrijdag geven we u enkele tips voor het sportweekend. Deze week onder meer de Slag om Vlaanderen, een Spaanse 'topper' en het einde van een tijdperk in het schaatsen.

De Slag om Vlaanderen blijft het ergens wel, de wedstrijden tussen Club Brugge en AA Gent. Ook al is de magie een beetje weg, is het minder intens dan vroeger, maar een vorm van geladenheid is er nog altijd. Ook in de aanloop naar die match. Voor het bekerduel van afgelopen woensdag stelde Hein Vanhaezebrouck vast dat Sowah al na een half jaar weg is bij Club en dat je die negen miljoen die voor hem werd betaald ook door ramen en deuren kan gooien. Het hoort er allemaal bij.

...

De Slag om Vlaanderen blijft het ergens wel, de wedstrijden tussen Club Brugge en AA Gent. Ook al is de magie een beetje weg, is het minder intens dan vroeger, maar een vorm van geladenheid is er nog altijd. Ook in de aanloop naar die match. Voor het bekerduel van afgelopen woensdag stelde Hein Vanhaezebrouck vast dat Sowah al na een half jaar weg is bij Club en dat je die negen miljoen die voor hem werd betaald ook door ramen en deuren kan gooien. Het hoort er allemaal bij. Maar veel belangrijker is: wanneer gaat KAA Gent eindelijk eens efficiënt zijn? Zelfs in het jaar dat ze kampioen werden, miste geen ploeg zoveel kansen als de Buffalo's. En een tweede vraag: wanneer zal de hand van de trainer echt zichtbaar zijn bij Club Brugge? Er verschijnen dezer dagen veel verhalen rond Alfred Schreuder, maar voor een meerwaarde zorgde hij nog niet. Al is hij wel niet bang om de juiste vervangingen te doen, zoals woensdag op AA Gent bleek. Ruud Vormer en Bas Dost aan de rust naar de kant, het was meer dan terecht. Benieuwd of Vormer zondag aan de aftrap zal staan. (Jacques Sys)Barcelona-Atlético (zondag, 16u15)Met Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang heeft de offensieve sector van Barça tijdens de afgelopen wintermercato een serieuze injectie gekregen. Dat was ook nodig, want Memphis Depay en Ansu Fati kampen te vaak met blessures, Ousmane Dembélé zette zichzelf buitenspel en Luuk de Jong bij Barcelona is als een haring in een dolfijnenshow: hij valt uit de toon. De vraag is alleen of Aubameyang meteen inzetbaar is. Zijn laatste wapenfeit bij Arsenal dateert al van 6 december, toen hij vijf minuten voor tijd mocht invallen tegen Everton. Hij stond vorige maand ook even aan de kant met hartproblemen, maar volgens hemzelf zijn die nu volledig van de baan.Bij Atlético is het uitkijken naar onze landgenoot Yannick Carrasco, meer dan ooit een sleutelfiguur in het voetbal van Diego Simeone. Atlético heeft twee moeilijke maanden achter de rug, waarin het in de competitie slechts 7 op 21 haalde. Beide clubs kunnen zich overigens niet al te veel puntenverlies meer veroorloven, want anders riskeren ze niet alleen Real Madrid, maar ook Sevilla (2e in de stand) en Real Betis (3e) verder te zien uitlopen. (Steve Van Herpe)Het moet in Italië zowat de belangrijkste wedstrijd van het seizoen worden. Al weken, misschien zelfs maanden, zit staan de Italiaanse kranten vol met nieuws en vooruitblikken over de Milanese derby. Voor AC Milan is de match van levensbelang om in de titelrace te blijven. Momenteel staan de troepen van coach Stefano Piolo op vier punten van leider Inter. Verliest het, dan kan het de titel al bijna vaarwel zeggen, want de blauw-zwarte buren lijken dit seizoen oppermachtig in Italië. Niemand heeft het bij de nerazzurri nog over Romelu Lukaku en al zeker niet op een positieve manier. Inter scoorde namelijk al de meeste goals in de competitie... met AC Milan op nummer twee. Dat moet toch voor vuurwerk zorgen?Maar niet enkel de Milanese club kunnen goeie zaken doen, ook Napoli kan dat dit weekend. Dries Mertens en co staan namelijk op gelijke hoogte met Milan en spelen dit weekend uit tegen Venezia. Bij puntenverlies van Inter en als Napoli gewoon zijn job doet, ligt de titelstrijd weer helemaal open. En als twee honden vechten om een been... (Gert Segers)Zondag rijdt schaatsicoon Sven Kramer in de nieuwe National Speed Skating Oval van Peking zijn allerlaatste individuele race. Op zijn geliefde 5 kilometer waarop hij drie keer op rij (2010/14/18) olympisch goud veroverde, als enige mannelijke schaatser ooit die zo'n serie heeft neergezet op één afstand. Een nummer waarin Kramer ruim een decennium haast onverslaanbaar was. Maar nu, voor het eerst sinds Turijn 2006 is de 35-jarige Nederlander echter niet de favoriet. Een medaille zou zelfs al een verrassing zijn, want de Zweedse wereldrecordhouder Nils van der Poel is dé kandidaat voor goud en ook Kramers landgenoten Patrick Roest en Jorrit Bergsma waren dit seizoen beter. Kramer beseft dat zelf ook, ook al gaat het 'fysiek best oké'. Toch hoopt hij stiekem op een medaille, al liggen zijn grootste kansen pas later, in de teamachtervolging, waar hij zijn vijfde olympische titel kan pakken. Om zo in schoonheid afscheid te kunnen nemen, als een levende legende.Op de 5 km is het ook uitkijken naar Bart Swings, die als outsider zonder druk begint, maar voor een medaille verre van kansloos is als hij een perfecte race rijdt. Swings voelt zich bijzonder goed in zijn vel. Minstens één plaats beter doen dan in Sotsji 2014, toen hij vierde werd op die afstand, is dus zeker niet uitgesloten. Al blijft zijn grootste doel de massastart op het einde van de Winterspelen. (Jonas Creteur)