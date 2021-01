Wie gaat vanavond met de Gouden Schoen lopen? Sport/Voetbalmagazine polste al eens bij zijn redacteurs en daaruit kwam de naam van Simon Mignolet het meest. Lior Refaelov en Raphael Holzhauser vervolledigen het podium.

3. Raphael Holzhauser: de fluwelen traptechniek

Schopte het met zijn fluwelen traptechniek via de linkervoet en verfijnde overzicht tot Oostenrijks international. En dat bij een ploeg die net promoveerde, maar waar de offensief ingestelde middenvelder strooide met passen alsof het een lieve lust was.

Is misschien wel een tikkeltje ouderwets als middenvelder, een elftal moet in zijn dienst staan, maar als het gaat om het verschil maken op offensief vlak, is hij zeer belangrijk voor Beerschot. Volgens sommigen is hij misschien wel de meest bepalende voetballer in deze competitie. Wie schoonheid koppelt aan sterke statistieken en dat niet enkele weken maar een half seizoen volhoudt, verdient een prijs.

Kan Holzhauser vanavond de tweede Beerschotspeler in de geschiedenis van de Gouden Schoen worden? Volgens onze redactie niet, want de Oostenrijkse strandt op een derde plaats.

2. Lior Refaelov: de stilist van Antwerp

Een kunstenaar op het veld, pure klasse en misschien wel een van de mooiste voetballers op de Belgische velden van het voorbije decennium. Refaelov bracht haast in zijn eentje Antwerp naar een hoger niveau. Hij is een voorbeeld van hoe je ook op oudere leeftijd, hij is intussen al 34, een hoog niveau kan halen en zelfs nog progressie kan boeken.

Zowat iedereen was onder de indruk van de Israëliër dit jaar, maar kan Lior Refaelov vanavond echter breken met de vloek die op hem rust in de Gouden Schoen? Zijn hoogste notering is namelijk een achtste plaats. In onze pronostiek is het ook nog geen feest ten huize Refaelov, want de Antwerspeler strandt op slechts 1 puntje van de winnaar.

1. Simon Mignolet: de beste keeper van de beste ploeg

Dé absolute maar geruisloze sterkhouder van de kampioen, die uitpakt met constante prestaties, de juiste katalysator is voor de rest van het team en altijd correct de prestaties beoordeelt in zijn postmatchinterviews. Mignolet is een doelman die enorm veel presence, rust en vertrouwen uitstraalt. Met zijn uitstekende wedstrijden in de eigen competitie én de Champions League werd de geboren Truienaar al uitgeroepen tot Doelman van het Jaar, maar verdient hij volgens de redactie van Sport/Voetbalmagazine ook de Gouden Schoen. Kan Mignolet in de voetsporen treden van die andere gouden keepers zoals Piot, Boone, Nicolay, Pfaff en Preud'homme?

Schopte het met zijn fluwelen traptechniek via de linkervoet en verfijnde overzicht tot Oostenrijks international. En dat bij een ploeg die net promoveerde, maar waar de offensief ingestelde middenvelder strooide met passen alsof het een lieve lust was.Is misschien wel een tikkeltje ouderwets als middenvelder, een elftal moet in zijn dienst staan, maar als het gaat om het verschil maken op offensief vlak, is hij zeer belangrijk voor Beerschot. Volgens sommigen is hij misschien wel de meest bepalende voetballer in deze competitie. Wie schoonheid koppelt aan sterke statistieken en dat niet enkele weken maar een half seizoen volhoudt, verdient een prijs. Kan Holzhauser vanavond de tweede Beerschotspeler in de geschiedenis van de Gouden Schoen worden? Volgens onze redactie niet, want de Oostenrijkse strandt op een derde plaats.Een kunstenaar op het veld, pure klasse en misschien wel een van de mooiste voetballers op de Belgische velden van het voorbije decennium. Refaelov bracht haast in zijn eentje Antwerp naar een hoger niveau. Hij is een voorbeeld van hoe je ook op oudere leeftijd, hij is intussen al 34, een hoog niveau kan halen en zelfs nog progressie kan boeken.Zowat iedereen was onder de indruk van de Israëliër dit jaar, maar kan Lior Refaelov vanavond echter breken met de vloek die op hem rust in de Gouden Schoen? Zijn hoogste notering is namelijk een achtste plaats. In onze pronostiek is het ook nog geen feest ten huize Refaelov, want de Antwerspeler strandt op slechts 1 puntje van de winnaar.Dé absolute maar geruisloze sterkhouder van de kampioen, die uitpakt met constante prestaties, de juiste katalysator is voor de rest van het team en altijd correct de prestaties beoordeelt in zijn postmatchinterviews. Mignolet is een doelman die enorm veel presence, rust en vertrouwen uitstraalt. Met zijn uitstekende wedstrijden in de eigen competitie én de Champions League werd de geboren Truienaar al uitgeroepen tot Doelman van het Jaar, maar verdient hij volgens de redactie van Sport/Voetbalmagazine ook de Gouden Schoen. Kan Mignolet in de voetsporen treden van die andere gouden keepers zoals Piot, Boone, Nicolay, Pfaff en Preud'homme?