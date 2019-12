Het sportmoment van Gert Segers: het boerenjaar van KV Mechelen, tegen alle verwachtingen in.

KV Mechelen had een echt boerenjaar in 2019 met promotie naar 1A én bekerwinst. En dat allemaal nadat er een bom ontplofte in het gezicht van de club met Operatie Propere Handen.

Malinwa heeft er een emotionele rollercoaster op zitten. Rode draad doorheen het seizoen: de onduidelijkheid over de toekomst nadat het twee seizoenen geleden Waasland-Beveren zou hebben omgekocht in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Als het bewezen kon worden, dan kon de club vaarwel zeggen tegen 1A en vreesde het zelfs geschrapt te worden.

Andere rode draad: het ene succes na het andere nadat de groep de koppen bij elkaar stak en een oorlog begon tegen de wereld. Met een topseizoen als gevolg. Zelden gezien in het Belgische voetbal.

Een topseizoen is misschien nog licht uitgedrukt. Met goed en aantrekkelijk voetbal wist het eerder al de eersteperiodetitel binnen te halen en miste daarna op een haar na de tweede. Maar in de promotiefinale, die naar het seizoen van KV Mechelen vol spanning en drama zat, legde het Beerschot - de nieuwe eeuwige vijand van Malinwa - over de knie in de laatste minuten. De kakkers voor een eerste keer in absolute extase.

En in de beker? Daar gooiden ze misschien nog grotere ogen. De ene na de andere eersteklasser werd aan de kant geschoven: Antwerp, Lokeren, Kortrijk en reeksgenoot Union bleken een maat te klein voor Malinwa. In de finale, na twee maanden zonder competitievoetbal en wanneer het net had gehoord dat het in 1B moest blijven, won het nog van KAA Gent. De apotheose van een historisch jaar. KV Mechelen werd zo de eerste club die de dubbel 1B en beker behaalde.

Tijdens de maanden mei, juni en begin juli kwam er nog wat drama bij. Eerst moest Malinwa in 1B blijven met puntenaftrek, even later mocht het dan toch naar 1A door een lacune in de wetgeving. Mechelen voor de zoveelste keer in extase, de andere ploegen (Beerschot, Lokeren en Waasland-Beveren) allerminst.

En dan was er nog een laatste moment van extase. In de supercup werd er nog kansloos verloren van KRC Genk. Dit KV Mechelen moest strijden tegen degradatie, of dat was toch de verwachting.

Neen, Malinwa ging gewoon door op zijn elan en staat nu, na 21 speeldagen, zelfs zesde en doet volop mee in de strijd voor play-off 1. Of hoe een over-mijn-lijkmentaliteit KV Mechelen naar een absoluut boerenjaar leidde.