Het sportmoment van hoofdredacteur Jacques Sys: de redding van Cercle Brugge, nadat het met 2-1 verloor van Club Brugge.

Het was de vreugde na een nederlaag: Cercle verloor op 7 maart 2020 de Brugse derby met 2-1, maar wist zich door de nederlaag van Waasland-Beveren in Moeskroen verzekerd van het behoud in 1A. Met nog één speeldag in het vooruitzicht, een speeldag die er uiteindelijk niet zou komen.

Het was een onwaarschijnlijke stunt van een vereniging die al dood werd verklaard, maar op een gegeven moment na vier opeenvolgende zeges van de laatste plaats, met negen punten achterstand op de voorlaatste, was gestegen naar de veertiende plaats. De vreugde was immens: Cercleaanhangers behoren tot de meest trouwe en meest fanatieke van het land, ze balden de vuisten, alsof er uit hun lichaam een hoop frustraties vloeiden. De strijdkreet 'Leve Cercle', die de verbondenheid onder de aanhangers moet symboliseren, schalde door het stadion

Heel even genoot ook de wonderman, trainer Bernd Storck, mee van de festiviteiten. Dan ging hij alweer rustig over naar de orde van de dag: de toekomst van groen-zwart.

Onbewust dachten we op dat moment terug aan een interview met Storck, goed twee maanden eerder, in een hotel aan de rand van Brugge. In het restaurant brandden verschillende kaarsen, ze zaten in een groen glas en zorgden voor een stemmige sfeer. Storck, in september 2019 bij Cercle gearriveerd, praatte twee uur lang over de restauratiewerken bij groen-zwart die hem van 's morgens tot 's avonds bezighielden.

Hij stelde vast dat deze groep niet goed was samengesteld, hij vertelde dat hij werkte met mensen die zijn lijn volgen en dat degene die zich niet in die methodiek kan vinden niet te handhaven is. Zelden zo'n boeiende, bevlogen prater gehoord als deze Duitser die er niet van houdt rond de pot te draaien en te veel blussen en zalven maar tijdverlies vindt.

Cercle stond op dat moment, eind december 2019 zes punten achter op de voorlaatste, Waasland-Beveren, maar met nog negen wedstrijden te gaan maakte Storck zich nergens zorgen over. Na de redding reed hij s' avonds laat terug naar zijn hotel en dronk nog een glas champagne. In de stad wapperden de groen-zwarte vlaggen.

Het was de vreugde na een nederlaag: Cercle verloor op 7 maart 2020 de Brugse derby met 2-1, maar wist zich door de nederlaag van Waasland-Beveren in Moeskroen verzekerd van het behoud in 1A. Met nog één speeldag in het vooruitzicht, een speeldag die er uiteindelijk niet zou komen. Het was een onwaarschijnlijke stunt van een vereniging die al dood werd verklaard, maar op een gegeven moment na vier opeenvolgende zeges van de laatste plaats, met negen punten achterstand op de voorlaatste, was gestegen naar de veertiende plaats. De vreugde was immens: Cercleaanhangers behoren tot de meest trouwe en meest fanatieke van het land, ze balden de vuisten, alsof er uit hun lichaam een hoop frustraties vloeiden. De strijdkreet 'Leve Cercle', die de verbondenheid onder de aanhangers moet symboliseren, schalde door het stadionHeel even genoot ook de wonderman, trainer Bernd Storck, mee van de festiviteiten. Dan ging hij alweer rustig over naar de orde van de dag: de toekomst van groen-zwart. Onbewust dachten we op dat moment terug aan een interview met Storck, goed twee maanden eerder, in een hotel aan de rand van Brugge. In het restaurant brandden verschillende kaarsen, ze zaten in een groen glas en zorgden voor een stemmige sfeer. Storck, in september 2019 bij Cercle gearriveerd, praatte twee uur lang over de restauratiewerken bij groen-zwart die hem van 's morgens tot 's avonds bezighielden. Hij stelde vast dat deze groep niet goed was samengesteld, hij vertelde dat hij werkte met mensen die zijn lijn volgen en dat degene die zich niet in die methodiek kan vinden niet te handhaven is. Zelden zo'n boeiende, bevlogen prater gehoord als deze Duitser die er niet van houdt rond de pot te draaien en te veel blussen en zalven maar tijdverlies vindt.Cercle stond op dat moment, eind december 2019 zes punten achter op de voorlaatste, Waasland-Beveren, maar met nog negen wedstrijden te gaan maakte Storck zich nergens zorgen over. Na de redding reed hij s' avonds laat terug naar zijn hotel en dronk nog een glas champagne. In de stad wapperden de groen-zwarte vlaggen.