Het sportmoment van Geert Foutré: KV Oostende-KRC Genk van 7 maart, de laatste match vooraleer alles werd stilgelegd door corona.

Mijn moment is de wedstrijd KV Oostende-KRC Genk op zeven maart. De uitslag weet ik al niet meer, maar ik herinner me de verschillende reacties in de perszaal. De één stak nog zijn hand uit, de ander trok die verschrikt weg. Op weg naar de perstribune moest je door de massa supporters, het stadion zat gezellig vol. Kortom: een gewone fijne, gezellige competitiewedstrijd zoals je die elke week meemaakte. Geen haar op mijn hoofd (en dat zijn er niet veel meer) dat toen liet denken dat we dat de rest van het jaar niet meer zouden mee maken. Het was net een fijne zij het drukke week geweest met het afsluiten van het speciale nummer dat helemaal in het teken van onze 40e verjaardag (het blad) zou staan, maar waar nog een andere dimensie aan toegevoegd zou worden, die we bij het begin van de week niet konden inschatten.

De dag na de wedstrijd begon het te dagen wat er aan de hand was en hoe snel een aantal onverwachte dingen op ons afkwamen, toen ik op de Italiaanse websites zag dat een aantal wedstrijden niet zou doorgaan omdat het dagelijks aantal doden in Italië snel steeg en er een lockdown werd afgesloten, een woord waarvan ik toen de betekenis nog niet kende.

Nu wel.

Voor mij was dat het moment, de avond waarop het gewone leven zoals we dat altijd gekend hebben stopte, en een vreemd hoofdstuk aanvatte.

