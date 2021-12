Het sportmoment van (eind)redacteur Jules Monnier: het droomparcours van Union in 2021.

48 jaar. Het was al 48 jaar dat de supporters van Union ervan droomden om hun favoriete ploeg op het hoogste niveau terug te zien.

Die avond op 13 maart konden ze zich ook geen betere tegenstander bedenken: het was de grote rivaal RWDM die op bezoek kwam in het Joseph Mariënstadion en een overwinning volstond voor de geel-blauwen om kampioen te worden in 1B en hun ticket naar de elite te pakken.

De enige schaduw die over de wedstrijd hing, was dat het duel afgehaspeld moest worden zonder publiek. De coronapandemie, weet u wel.

Het was dus in hun salon en achter een scherm dat de Unionfans de doelpunten van Deniz Undav (toen al) en Guillaume François vierden, waardoor na affluiten van de match (2-1) de grote droom werkelijkheid werd.

Het was nog maar het begin van het avontuur voor Union, dat zonder twijfel het meest geweldige jaar uit zijn geschiedenis beleefde sinds de laatste van de elf titels in 1935.

In 2021 was Union ongeslagen in 1B. Die lijn trok de club door in 1A door in het Astridpark met 1-3 te gaan winnen. Daarna bewees de bende van Felice Mazzu, die intussen de Trofee Raymond Goethals won, geen eendagsvlieg te zijn.

Prestigieuze overwinningen tegen Standard (4-0) en Charleroi (4-0), een bijzonder efficiënt aanvalsduo Undav-Vanzeir, een ijzeren verdediging, de minst gepasseerde doelman van het koninkrijk, de titel van herfstkampioen en de zekerheid dat het Nieuwjaar zal vieren als nummer 1 in het klassement. Waar gaat dit eindigen?

